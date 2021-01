La suite du film Tomb Raider sera réalisée par Misha Green (Lovecraft Country)

Le report du second film Tomb Raider porté par Alicia Vikander a visiblement fait bousculé les choses en interne. Jusqu’ici, c’était Ben Wheatlay qui était rattaché au projet en tant que réalisateur, mais Deadline nous indique aujourd’hui que cette suite sera finalement réalisée par Misha Green.

EXCLUSIVE: @mgmstudios has set Misha Green (@MishaGreen) to write and make her feature directorial debut on the next Tomb Raider (#TombRaider), which has Alicia Vikander set to reprise her role as Lara Croft

— Deadline Hollywood (@DEADLINE) January 25, 2021