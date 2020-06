Le résumé des conférences du 13 juin (PC Gaming Show, Future Games Show…)

Si l’E3 2020 n’a pas eu lieu, la journée du 13 juin ressemblait beaucoup à ce que l’on aurait pu vivre si l’événement s’était déroulé comme prévu.

Ce sont pas moins de quatre conférences qui se sont enchaînées, à savoir Guerrilla Collective, Paradox Insider, le PC Gaming Show ainsi que le Future Games Show. Voici ce qu’il fallait retenir de ces présentations. Notons qu’avec plus de 150 jeux présentés, on ne retiendra ici que l’essentiel, avec les grosses annonces et les petites surprises des quatre événements. Ce résumé n’est donc pas exhaustif.

Guerrilla Collective / Paradox Insider

Contrairement au reste des présentations de la journée, le Guerrilla Collective est similaire à l’IGN Summer of Gaming, avec plusieurs jours d’annonces.

Pour débuter, nous avons eu droit à quelques jeux sympathiques comme Cardaclysm: Shards of the Four qui mélange roguelike, RPG et deckbuilding, ainsi que l’action RPG très Monster Hunter-like dans l’âme, Almighty: Kill Your Gods.

Le show a surtout été l’occasion de préciser les dates de sorties de Röki, West of Dead, Colt Canyon et de la version consoles de Night Call, ainsi qu’un trailer inédit pour Boyfriend Dungeon.

No Place for Bravery, le titre de Glitch Factory, a montré un trailer où il nous fait voir son joli style en pixel art, et proposera un action-RPG inspiré par les vie de ses développeurs, le tout dans un univers fantastique.

On retiendra également une nouvelle vidéo pour System Shock, le reveal étonnant de Just Die Already (qui a parodié Death Stranding dans son trailer) mais la plus grosse annonce concernait Baldur’s Gate III, qui a dévoilé un nouveau trailer en plus d’annoncer sa bêta, qui arrivera durant le mois d’août, du moins si tout se passe comme prévu.

Inclut directement dans le Guerilla Collective, le Paradox Insider a permis de faire le point sur les futurs titres de Paradox, mais c’est Vampire The Mascarade – Bloodlines 2 qui était le plus attendu.

Ce dernier a cependant montré le même trailer que le mois dernier, avec une petite surprise en plus à la fin de celui-ci, ainsi que son édition collector.

PC Gaming Show

Le PC Gaming Show était la conférence majeure de la soirée. Et quoi de mieux pour démarrer la présentation que la confirmation de la sortie de Persona 4 Golden sur PC, comme cela avait leaké un peu plus tôt.

Pas besoin d’attendre puisque le titre est d’ores et déjà disponible sur Steam pour une vingtaine d’euros, de quoi redécouvrir ce JRPG culte, même en l’absence de traduction française. Au moins, les voix japonaises sont présentes, de quoi nous consoler.

On retiendra également les annonces d’accès anticipé pour Ooblets pour cet été, Among Trees et surtout Torchlight II. Ces deux derniers sont disponibles dès maintenant en early access sur Steam.

In Sound Mind a teasé aussi l’avenir en précisant son arrivé sur PC et sur les consoles next-gen. Le jeu se basera surtout sur les douleurs psychologiques du personnage principal, qui sera en proie à diverses menaces sorties tout droit de visions horrifiques.

Dean Hall (DayZ) est aussi passé nous présenté son prochain jeu, qui ne sera autre qu’Icarus. Ce nouveau titre de survie sera un free-to-play, où les joueurs auront un temps limité pour parcourir une planète, selon leur gestion de l’oxygène.

Parmi les autres annonces, on passera rapidement sur le gameplay de Godfall, qui était déjà présent à la présentation PS5 et qui a simplement montré quelques combats supplémentaires sur PC ici, ainsi que de nouveaux trailers pour Airborne Kingdom, Evil Genius 2 et Prodeus, un Doom-like.

Ce qui était aussi attendu, c’était la première vraie vidéo pour Mafia : Definitive Edition, qui a tout l’air d’un remake plus que d’un simple remaster. Ce simple teaser permet de voir toutes les améliorations graphiques effectuées par Hangar 13, en charge de cette édition, qui ne se contentera d’ailleurs pas que de cela puisque de nouvelles séquences seront intégrées au jeu.

Deux MMO ont surtout marqué la conférence, le premier étant un nouveau titre à savoir Blankos Block Party, qui proposera un univers très coloré et déjanté avec une emphase sur la création. Le vrai gros morceau était bien entendu New World, le MMO d’Amazon Games, qui a eu droit à un nouveau trailer de gameplay et qui en a profité pour préciser qu’il rentrerait en bêta fermée dès le 23 juillet, juste avant sa sortie le 25 août.

Du côté des revenants, Twin Mirror a enfin refait surface avec un teaser, qui nous montre que le projet est bien vivant et qu’il est plus en forme que jamais. On note une légère refonte graphique pour le titre de Dontnod, qui n’a cependant toujours pas donné de date de sortie précise.

Cris Tales est lui aussi revenu donner des nouvelles en présentant sa cinématique d’introduction, tout comme sa date de sortie fixée au 17 novembre. Par ailleurs, le titre va même s’offrir des versions next-gen car il est aussi maintenant prévu sur PS5 et Xbox Series X.

Rogue Lords s’est lui aussi engouffré dans la mode des roguelike et du deckbuilding en montrant un premier trailer de gameplay. Son univers gothique qui rappellera quelque peu celui de Tim Burton nous emmènera dans un cycle de mort sans fin dès 2021, avec la présence de personnages comme Dracula ou le Cavalier sans tête.

Mortal Shell est venu, encore une fois, nous montrer un peu de gameplay, tout comme Shadow Man Remastered. On notera également la présence de Humankind, décalé à 2021, le gameplay de Le Donjon de Naheulbeuk: L’amulette du Désordre ainsi que Surgeon Simulator 2 qui a précisé sa fenêtre de sortie.

Mais le point final de cette conférence n’était autre que The Outlast Trials, qui a dévoilé un premier teaser ainsi que quelques informations. Le jeu nous plongera donc en pleine Guerre Froide, où notre personnage sera torturé et forcé à participer à des expérimentations douloureuses, avec de nombreuses menaces à éviter. Il faudra attendre 2021 pour découvrir cela et mourir de peur une nouvelle fois.

Future Games Show

C’est peut-être la conférence qui porte le plus mal son nom de la journée. Le Future Games Show organisé par Gamesradar n’avait rien de très futuriste, étant donné que la majeure partie des vidéos diffusées étaient déjà connues, en dehors de quelques commentaires supplémentaires sur chacune d’entre elles.

Pas grand chose à retenir donc, si ce n’est Quantum Error, un jeu d’horreur prévu sur la nouvelle génération qui a présenté ici un peu plus de gameplay.

Dustborn était l’un des rares nouveaux jeux à avoir été présenté ici. Le titre des développeurs de Dreamfall Chapters nous a dévoilé son univers coloré et atypique dans cette première vidéo, où les mots pourront être utilisés comme des armes. Le titre a aussi été annoncé sur les prochaines consoles et sur PC.

Au rayon des nouveautés, on parlera également de Morbid: The Seven Acolytes, un jeu d’aventure 2D où l’on devra affronter de nombreuses créatures avec tout un tas d’armes, le tout dans un univers gore.

Toujours dans les ambiances glauques, Maid of Sker a montré du gameplay pour la première fois, tout comme Remothered : Broken Porcelain qui en a profité pour dire qu’il arrivera durant le mois d’août.

En dehors de cela, on passera vite sur le nouveau trailer de gameplay de Ghostrunner, l’apparition éclair de Werewolf: The Apocalypse – Heart of the Forest ainsi que la présentation de Space Crew, par l’équipe de Bomber Crew.

On aurait pu s’attendre au fameux one more thing, mais la conférence nous avait bien préparé à une telle désillusion. Rien d’autre de croustillant à se mettre sous la dent, de quoi nous laisser sur une fin de présentation morne et pas forcément représentation du « futur of gaming« .

Finalement, on ne retiendra que les annonces du PC Gaming Show, qui a tout de même traîné en longueur. Le Guerrilla Collective a lui aussi montré quelques belles surprises, de quoi nous donner envie de garder un oeil sur les prochaines journées de présentation.