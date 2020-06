Un premier trailer de gameplay pour le jeu de cartes Rogue Lords

Fruit d’une collaboration entre l’éditeur Nacon et les développeurs Cyanide et Leikir Studio, Rogue Lords est un jeu de cartes/Rogue-like qui nous met dans la peau du Diable, avec un grand D, lorsque celui-ci mène son armée de créatures malveillantes sur les terres mortelles.

Un jeu de cartes où les règles ne sont pas inviolables

De type rogue-like, vous pourrez parcourir ces terres aux contrôles de vos disciples où vous croiserez parfois d’autres personnages et des villages humains qui demanderont à vos sbires de prendre certaines décisions.

Vous pourrez par exemple raser un village ou rallier les habitants à votre cause dépendamment de la façon dont vous gérez la situation. Dracula, un des sbires jouables du Diable, sera plus à même de résoudre la situation grâce à son charme naturel, alors que le cavalier sans tête sera plus radicale dans sa prise de décision.

Ces embranchements permettront de renouveler l’expérience à chaque run, puisque oui, la mort sera punitive. Ces embranchements pourront également amener à des issues différentes et permettront de développer de plusieurs manières les pouvoirs de vos serviteurs.

De plus pendant les combats basés sur un système de cartes, il sera possible d’appeler au pouvoir du Diable en consumant les âmes récoltées afin de transgresser les règles selon notre bon vouloir en modifiant directement l’interface du jeu. Il sera alors possible de changer les points de vie des ennemis à travers l’interface du jeu ou de manipuler d’autres variables pour appliquer une bonne dose de malice à nos adversaires !

Rogue Lords est attendu en 2021 sur PC, Playstation 4, Xbox One et Nintendo Switch.