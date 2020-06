Twin Mirror réapparaît enfin lors du PC Gaming Show

On l’avait perdu de vue depuis la Gamescom 2018, soit une éternité dans le milieu. Le titre de Bandai Namco avait teasé sur Twitter le fait qu’il n’était pas mort (bonne nouvelle), et qu’il se montrerait tout bientôt. Il a justement profité du PC Gaming Show pour montrer un signe de vie.

Toujours pas de date

Pour rappel, ce jeu narratif à mi-chemin entre un Life is Strange et Alan Wake nous mettra dans la peau de Sam Higgs, un jeune homme qui reviendra dans sa ville natale suite à une tragédie. Pas de chance pour lui, un deuxième drame va se produire, où tout porte à croire qu’il est coupable en plus d’une amnésie peut arrangeante. Le bougre ne sera pas vraiment aidé dans son enquête par son double, aussi amical en apparence que manipulateur.

On apprend par ailleurs que le titre abandonne le format épisodique pour sortir d’un seul trait. A première vue, le titre semble avoir bénéficié de son retard pour améliorer quelques aspects du jeu, notamment graphiques. Dontnod s’est entouré de Shibuya Productions pour parfaire le titre, qui sera d’ailleurs le premier jeu du studio a être publié en auto-édition.

Twin Mirror est prévu sur PC via Epic Games Store(exclusivité d’un an), PlayStation 4 et Xbox One cette année.