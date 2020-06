New World, le MMO d’Amazon, passe en bêta fermée le 23 juillet

Avec une sortie prévue dès la fin du mois d’août (après avoir été repoussé), on s’attendait forcément à revoir New World revenir sur le devant de la scène à l’occasion du PC Gaming Show. Le titre a profité de la conférence pour présenter une nouvelle vidéo et pour préciser le début de sa bêta fermée.

La bêta se précise

C’est donc un tout nouveau trailer de gameplay qui a été dévoilé ici, mettant en lumière l’aspect PvP du jeu, avec la confirmation que New World entrera en bêta fermée dès le 23 juillet. Vous pourrez accéder à cette bêta fermée en précommandant le jeu, ce qui vous donnera en plus des objets exclusifs in-game.

New World sera disponible dans sa version complète dès le 25 août sur PC.