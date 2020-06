Cris Tales sortira le 17 novembre et arrivera sur PS5 et Xbox Series X

Cris Tales avait fort impression l’année dernière lors du PC Gaming Show 2019, et le titre a choisi de réapparaître aujourd’hui pour annoncer de nombreux détails, dont sa date de sortie.

Une sortie en fin d’année

Tout d’abord, on peut découvrir la cinématique d’introduction du jeu qui nous présente brièvement les personnages et l’univers du jeu. Mais cette vidéo permet surtout de lever le voile sur la date de sortie du titre, fixée au 17 novembre prochain.

Cris Tales sera donc disponible à cette date sur PC (via Steam et GOG), PS4, Switch, Stadia et Xbox One. En plus de ces versions, le titre arrivera sur Xbox Series X et PS5 un tout petit peu plus tard. Une démo est toujours disponible sur Steam, et cette dernière a été mise à jour avec l’arrivé d’un mode Coliseum qui permet d’effectuer une série de combat avant d’affronter un mini-boss.