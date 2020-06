Quantum Error dévoile un nouveau trailer de gameplay sur PS5

Annoncé fin mars dernier, le FPS horrifique Quantum Error a ouvert la conférence « Futur of Gaming » sponsorisée par le site Games Radar avec un nouveau trailer de gameplay tournant sur PS5.

Un parfum de Dead Space

Quantum Error est un shooter horrifique qui n’est pas sans rappeler un certain Dead Space. Dans ce titre, vous incarnez un pompier de San Francisco, appelé Jacob Thomas, qui sera envoyé à la Monad Quantum Research Facility pour éteindre un incendie dont les causes sont encore inconnues. Il sera accompagné de toute son équipe, et bien évidemment cette mission de routine va se transformer en véritable cauchemar.

Les développeurs de chez Teamkill Media espèrent terminer le jeu pour le rendre disponible au lancement de la PS5, mais rien n’est encore certain. Par ailleurs, on nous plus de séquences de gameplay pour cet été. Quantum Error sortira sur PS4 et PS5 en 2020 (si tout va bien)