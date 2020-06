In Sound Mind : Un jeu d’horreur annoncé sur PC, PS5 et Xbox Series X

Déjà teasé auparavant sans pour autant faire grand bruit, In Sound Mind s’annonce enfin lors du PC Gaming Show. Le titre sera d’ailleurs à destination des consoles next-gen par-dessus le marché.

Un premier trailer, et une démo déjà disponible

En effet, le titre sortira bel et bien sur PC, PS5 et Xbox Series X. In Sound Mind prendra la forme d’un FPS orienté horreur psychologique, et cette première vidéo est qu’on se le dise, particulièrement intrigante.

Selon la description de Steam, vous incarnerez un personnage se retrouvant dans les couloirs d’un lieu étrange. Notre protagoniste trouvera également quelques victimes sujets du même traitement expérimental, et vous serez confronté à diverses visions horrifiques, tout en cherchant des réponses sur ce qu’il se trame.

Le côté énigmatique de la direction artistique peut être efficace, et ferait presque penser à un certain The Innerfriend dans son esthétique. Qui plus est, la bande-son sera composé par The Living Tombstone, qui avait officié sur les musiques de la licence Five Nights at Freedy’s.

Et bien entendu, jeu d’horreur psychologique oblige, In Sound Mind vous demandera de résoudre divers puzzles, tout en affrontant également quelques boss uniques. Un programme alléchant en somme, et notez par ailleurs qu’une démo est d’ores et déjà disponible sur Steam, histoire de permettre aux joueurs d’avoir un petit aperçu du soft avant sa sortie prochaine.

Concernant justement sa date, In Sound Mind est pour l’heure prévu pour un vague 2021 sur PC, PS5 et Xbox Series X.