West of Dead annonce sa date de sortie avec une nouvelle vidéo

Annoncé lors du X019 l’an passé et après être passé par la case bêta, West of Dead ressort enfin de l’ombre pour nous dévoiler sa date de sortie définitive.

Les versions PC et Xbox One prioritaires

Le jeu de Raw Fury s’est montré une nouvelle fois aujourd’hui pour préciser quand il arriverait sur consoles et PC, avec un trailer mettant en avant son univers atypique et son gameplay. Le twin-stick shooter nous mettra dans la peau d’un cow-boy revenu d’entre les morts avec un look à la Ghost Rider, et qui fera régner sa propre loi dans le Far West du 19ème siècle.

West of Dead sortira donc sur PC et Xbox One le 18 juin, puis en août sur PS4 et Switch.