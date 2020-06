Röki présente un peu de gameplay et sa date de sortie

Annoncé depuis un bon bout de temps, Röki n’avait jusqu’ici montré que quelques trailers. Le titre a profité de la Guerrilla Collective pour dévoiler un peu plus de gameplay ainsi que sa date de sortie.

L’aventure commence bientôt

Röki sera donc disponible dès le 23 juillet prochain. Cette vidéo nous montre son univers un peu plus en détail, où notre jeune héroïne devra résoudre des puzzles et s’aventurer dans une nature hostile où des créatures viendront la troubler dans sa quête de vérité.

Le titre sortira dans un premier temps sur Steam et GOG, et plus tard sur Switch.