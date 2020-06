Prodeus : Le Doom-like refait surface avec un trailer

Issu d’un projet kickstarter réussi, le FPS façon rétro Prodeus a profité lui aussi du PC Gaming Show pour briller. Et c’est par l’intermédiaire d’un trailer dévoilé que le bougre s’est un peu plus exhibé.

Prodeus sous un air de DOOM… et avec du métal !

Cette première vidéo nous montre que le titre sera un FPS frénétique. Le jeu s’offrira une esthétique à mi-chemin entre rétro et 3D, pour un résultat particulier.

Mis à part cela, Prodeus nous réservera du bon vieux métal en guise de bande-son, et des gunfights aussi viscéral que nerveux, soit comme un DOOM en somme. Egalement, le soft aura à son actif un éditeur de niveaux, ce qui devrait permettre une certain rejouabilité.

Et cerise sur le gâteau, le FPS développé par Bounding Box Software se dotera d’une multitude de secrets à découvrir, et des démembrements en pagaille. Le soft peut faire envie sur le papier, mais on espère vraiment que Prodeus parviendra à se démarquer significativement de la licence d’id Software.

Nous verrons bien de quoi il en retourne à sa sortie, prévue pour cet automne 2020 en accès anticipé sur PC via Steam et GOG.