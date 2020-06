Maid of Sker retient son souffle dans un premier trailer de gameplay

Après avoir fait reparlé de lui en mai dernier, Maid of Sker a décidé de montrer ses premières séquences de gameplay lors de la conférence « Futur games show ». Le studio Wales Interactive en profite également pour nous décrire les mécaniques de gameplay.

Sans un bruit

Maid of Sker est un jeu d’horreur à la première personne se déroulant en 1898 dont l’univers est inspiré par la mythologie celte, et plus particulièrement d’un roman de l’époque Victorienne qui raconte l’histoire d’un manoir hanté par l’esprit d’une femme au cœur brisé.

Le titre met en avant son intelligence artificielle puisqu’il s’agit apparemment d’explorer sans attirer l’attention des créatures humanoïdes qui ne se repèrent qu’au son. Toutefois, il peuvent même repérer les sons les plus infimes comme la respiration de notre avatar. Il faudra donc par exemple retenir son souffle pour passer certains endroits sans être entendu, mais si l’oxygène vient à manquer, l’inspiration provoquée par ce manque d’air sera mortel.

Comme beaucoup de jeux du genre, il misera sur son ambiance et ses puzzles pour immerger le joueur.

Maid of Sker sortira ce mois de juin sur Xbox One, PS4, et PC.