Shadow Man Remastered s’offre un nouveau trailer

Shadow Man Remastered a suivi de quelques heures le remake de System Shock. En plus de faire revenir des classiques des années 90, il s’agit de deux projets développés par Nightdive Studios.

Shaders Man Remastered

Alors certes, comme ça on dirait juste le jeu d’origine en train de tourner sur un émulateur avec un pack de textures HD. Mais on nous promet un gameplay modernisé, une amélioration de l’IA et surtout l’ajout de contenu coupé à l’époque.

Lors du PC Gaming Show, Shadow Man Remastered n’a pas évoqué de date ou de plateformes mais lors de son annonce en début d’année, le studio visait une sortie début 2021 sur PlayStation 4, Xbox One, Switch et PC.