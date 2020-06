Annonce de Morbid: The Seven Acolytes, un jeu signé par Merge Games

De type action RPG, Morbid: The Seven Acolytes nous plonge dans un monde… morbide à l’ambiance Lovecraftienne. On incarne une survivante animée par un seul but : retrouver et tuer les sept acolytes, de puissants êtres contrôlés par des déités malveillantes appelées les Gahars.

Seule face au monde

Lâché dans un vaste monde peuplé de créatures à décimer, l’ambiance gore du titre va nous accompagner pendant que l’on explore le monde et que l’on augmente les caractéristiques de notre personnage grâce à des quêtes, équipements, runes et autres atouts.

Le lore de ces terres nous sera alors dévoilé au fur et à mesure que l’on avance et que l’on se fraye un chemin à travers les nombreuses créatures qui peuplent ces terres parmi lesquelles se retrouveront des mini-boss et boss mémorables, parfois à la taille démesurée.

Le monde ne sera toutefois pas vide puisqu’il sera possible de rencontrer plusieurs npcs au cours de l’aventure et de récolter plus de 25 armes différentes afin de triompher des combats viscéraux en 2D et en temps réel de Morbid: The Seven Acolytes.

Le jeu de Merge Games est prévu pour sortir en 2020 sur PS4, Xbox One, Switch et PC.