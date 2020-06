Une sortie en 2021 et un premier teaser pour The Outlast Trials

Après l’apparition de In Sound Mind ce soir, on continue dans la veine des jeux d’horreur mais cette fois avec une grosse pointure du genre. En effet, le prochain Outlast, appelé The Outlast Trials, vient d’avoir son premier teaser pendant le PC Gaming Show.

Une fenêtre de sortie sur Steam et Epic Games Store

Le nouveau bébé de Red Barrels affichera cependant une différence bien importante en comparaison de ses prédécesseurs, puisque celui-ci sera jouable en coopération à 4 joueurs.

Les informations apportées sur le contexte du jeu sont globalement similaires à ce qui avait annoncé auparavant. Le jeu se déroulera pendant l’époque de la Guerre Froide, où l’on incarnera un pauvre bougre involontairement recruté par la société Murkoff pour tout ce qui est lavage de cerveau et autres expérimentations scientifiques du genre. Vous l’aurez compris, on ne risque pas de s’éloigner beaucoup de l’ambiance très horrifique des précédents Outlasts.

Cependant, on a de nouvelles précisions concernant déjà une fenêtre de sortie fixée à 2021, sans toutefois plus de précisions, mais on sait également que le titre sera disponible sur les plateformes Steam et Epic Games Store.