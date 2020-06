Remothered : Broken Porcelain sortira au mois d’août

Second opus de la saga Remothered, faisant suite à Remothered : Tormented Fathers, Remothered : Broken Porcelain prend finalement date lors du Future Games Show 2020. Le jeu d’action horrifique débarquera sur PC et consoles dès le 25 août.

Personne ne vous entendra crier

Alors qu’il faudra encore attendre quelques mois pour mettre la main sur le second opus de la saga Remothered, le nouveau trailer présenté lors de cette conférence a également dévoilé des phases de gameplay pour Broken Porcelain où l’aventure ne sera clairement pas de tout repos.

Pour rappel, vous incarnerez Jennifer, une jeune fille de 15 ans travaillant comme femme de ménage au sein d’une auberge. Et, une chose est sûre : la jeune héroïne n’a pas signé pour ce qui l’attend au sein de cet établissement. Entre une bonne sœur qui balance du feu et des personnages tous plus effrayants les uns que les autres, Remothered : Broken Porcelain compte bien vous empêcher de dormir encore un peu !

Pour rappel, Remothered : Broken Porcelain sortira le 25 août sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch.