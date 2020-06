Un trailer pour Airborne Kingdom et son arrivée sur l’Epic Games Store

Si les city builders peuvent se montrer nombreux, il y en a peut-être moins qui vous propose de construire un royaume flottant dans le ciel, ce sera pourtant le cas pour Airborne Kingdom.

Un château et un royaume dans le ciel

Mélangeant jeu de construction et d’exploration, l’objectif du titre sera de développer votre cité aérienne et d’entretenir votre tribu tout en surveillant le niveau d’altitude et de carburant de votre ville volante.

Votre royaume survolera alors un monde désertique tout en gagnant l’appui d’autres royaumes grâce à la construction de routes de commerce ou à la recherche d’objets anciens.

A la base prévu pour sortir sur Steam, si l’on en croit la page que le jeu possédait à l’époque sur cette plateforme, le titre de The Wandering Band LLC a cependant annoncé sa sortie prochaine sur l’Epic Games Store en automne 2020.

Vous pouvez précommander Airborne Kingdom à ce lien, sachant qu’une réduction de 20% est présente sur la précommande de l’article, passant le prix du jeu de 20,99€ à 16,79€.