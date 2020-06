Annoncé il y a maintenant quelques temps comme une vaste blague par DoubleMoose, Just Die Already ne s’attendait certainement pas à l’engouement qui a suivi. Et le nouveau trailer, dévoilé lors de la conférence The Guerrilla Collective ce 13 juin 2020 risque fort de ne pas faire redescendre cette hype : cette bande-annonce parodie très largement le dernier d’Hideo Kojima : Death Stranding.

Bienvenue sur la grève …

Prévenez vos grands-parents qui n’aiment pas trop les jeux vidéo, Just Die Already sera un jeu bac à sable où les personnes âgées sèmeront le chaos. Tous les moyens seront bons pour faire n’importe quoi. Vous pourrez : vous catapulter pour tuer quelqu’un, être décapité ou même, mordre jusqu’au sang. Les créateurs de Goat Simulator n’y sont pas allés de main morte !

Tous les joueurs de Death Stranding auront reconnu les larges allusions au titre d’Hideo Kojima dans ce dernier trailer, la police utilisée, la grève et même le BB qui est devenu … une grosse saucisse ! On espère que cette nouvelle vidéo permettra à Hideo Kojima de débloquer le numéro du malheureux développeur.

Pour rappel, Just Die Already sortira sur PC prochainement.