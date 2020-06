Persona 4 Golden est disponible aujourd’hui sur PC

Cela avait fuité il y a quelques jours, Persona 4 Golden est disponible sur Steam et donc PC dès maintenant. Atlus a confirmé l’info lors du PC Gaming Show après avoir utilisé la musique de Junes en début de show pour teaser.

Persona Computer

La version améliorée de Persona 4 (le meilleur JRPG jusqu’à la sortie du 5 et de Royal) n’est donc plus une exclusivité PlayStation. On sait que certains sont probablement impatients de se lancer mais on vous recommandera tout de même d’attendre au moins quelques heures.

Histoire de voir comment tourne ce portage dont on se méfie toujours un peu forcément quand on voit le nom de Denuvo. Si le jeu lui-même fait bien portage de jeu portable datant de 2012, on note tout de même les versions 4K des artworks.

La bonne nouvelle, en plus du prix raisonnable de 19,99€, c’est l’existence d’une édition deluxe qui inclut un artbook et la bande-son (tous les deux digitaux). Pas de traduction française mais on aura enfin droit aux voix japonaises.

Persona 4 Golden est donc disponible dès maintenant sur PC et depuis 2013 sur ce petit ange parti (et oublié) trop tôt que l’on nomme la PS Vita.