Mafia : Definitive Edition montre ses améliorations graphiques en vidéo

Si Mafia II et Mafia III n’ont eu droit qu’à de simples remasters sortis il y a quelques semaines, le premier Mafia va se payer une vraie cure de jouvence avec une Definitive Edition qui a tout d’un remake. Comme il l’avait annoncé, le titre a fait son retour lors du PC Gaming Show.

Des premières images alléchantes

Cette vidéo nous permet d’admirer le gap évident entre cette nouvelle version et le tout premier Mafia. Le studio a visiblement fait un bon boulot en recréant l’univers du titre, et les changements ne seront pas que visuels puisque le jeu profitera d’améliorations de gameplay ainsi que des séquences inédites pour enrichir le scénario.

Rappelons que ce Mafia : Definitive Edition sortira le 28 août sur Steam, Epic Games Store, PS4 et Xbox One, et que les possesseurs de Mafia Trilogy pourront le télécharger gratuitement dès sa sortie. Le titre sera aussi vendu seul.