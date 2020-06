Le Donjon de Naheulbeuk: L’amulette du désordre se montre longuement en vidéo

Montré il y a quelques mois, Le Donjon de Naheulbeuk: L’amulette du Désordre s’est de nouveau dévoilé pendant le PC Gaming Show. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le titre est toujours accrocheur et fidèle à la série audio de John Lang.

Une longue séquence de gameplay à base de combats au tour par tour

En sus de s’être montré rapidement dans un court trailer au PC Gaming Show, l’éditeur Dear Villagers en a profité pour montrer une version plus longue du trailer. C’est via pas moins de seize minutes de gameplay que nous avons pu voir les mécaniques du soft, semblable à du XCOM pour l’aspect tour par tour.

On retrouvera les diverses capacités de chaque héros entre l’elfe, le nain, le guerrier, le voleur ou encore le troll. En supplément, les décors destructibles seront de la partie, le système de couverture à la XCOM sera aussi présent pour protéger nos héros, et le moindre sol glissant pourra étourdir nos héros comme les ennemis. Et comme la licence de Firaxis, Le Donjon de Naheulbeuk: L’amulette du Désordre donnera la possibilité d’effectuer deux actions par personnage – déplacement et attaque -.

En clair, le soft développé par Artefacts Studio devrait être bien touffu même s’il n’invente rien. Il ne manque plus qu’à voir maintenant l’aspect exploration, qui n’a pas été montré plus que ça lors de cette nouvelle séquence de gameplay. En tout cas, l’univers de la série audio semble respecté et sachez même que Felicia Day, qui a joué notamment dans la série TV Surpernatural, sera au casting vocal du soft.

Voilà qui devrait ravir les joueurs américains du moins, et on rappelle que le titre sera aussi doublé en français avec au casting Benzaie, Bob Lennon, ou encore Jacques Chambon et Franck Pitiot – Merlin et Perceval dans la série Kaamelott -.

Il ne nous reste plus qu’à attendre désormais sa sortie, fixée pour cet été sur PC. En attendant, vous pouvez relire notre preview du titre.