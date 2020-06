Evil Genius 2 : World Domination vous dit comment conquérir le monde avec un nouveau trailer

Cela fait un an que nous n’avions plus de nouvelles de Evil Genius 2 depuis son annonce lors de l’E3 2019. Les génies du mal en herbe font pouvoir être satisfait puisque ‘on nous offre aujourd’hui un premier trailer de gameplay.

« Je s’appelle Gru »

Evil Genius 2 : World Domination est une suite, développée et éditée par Rebellion, au premier du nom sorti en 2004. Comme ce dernier, il vous mettra dans la peau d’un véritable génie du mal dans un jeu de gestion qui vous donne toutes les clefs pour mettre en place différents plans diaboliques.

Le trailer présenté revient sur les grandes étapes du gameplay en commençant par la contruction d’une base secrète (comme tout méchant qui se respecte), pour ensuite entraîner des sbires (ou minions), puis recruter des hommes de main très vilains aux caractéristiques uniques, et enfin les envoyer en mission dans le but de dominer le monde. Il sera également possible de recruter des agents secrets qui pourront s’infiltrer des lieux que vous aurez ciblé au préalable.

Evil Genius 2 : World Domination sortira en 2020 sur PC.