No Place for Bravery, le action RPG de Glitch Factory se dévoile en vidéo

La conférence Guerilla Collective est une occasion pour voir des jeux qui s’étaient faits plutôt discrets jusqu’à aujourd’hui. C’est la cas de No Place for Bravery, le titre de Glitch Factory, dont nous allons parler.

Un voyage entre père et fils

Dans cet action RPG en 2D et en vue isométrique, on contrôle Thorn un guerrier qui partira en quête de rédemption lorsqu’il trouvera de nouveaux indices sur la disparition de sa fille, survenue plusieurs années auparavant.

On devra alors se frayer à chemin dans un monde rempli de créatures dangereuses, ce sera l’occasion d’admirer la direction artistique du titre tout en pixel art. Le message véhiculée à travers l’histoire de No Place for Bravery serait également inspirée en partie par la vie personnelle des développeurs qui ont opéré sur ce projet.

En effet, Thorn ne sera pas seul puisqu’il sera accompagné de son fils adoptif handicapé. L’histoire se concentrera alors sur cette figure paternelle que devra entretenir le père pendant l’aventure. Le jeu est prévu pour sortir en 2021 sur Switch et Steam.