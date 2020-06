Night Call sortira sur Xbox One et sur Switch le 24 juin

Sorti il y a quelques mois sur PC, Night Call s’est mis à jour très récemment avec de nombreux éléments supplémentaires. En plus de cela, le titre s’apprête à débarquer sur consoles.

Une version console imminente

On l’a appris lors de la Guerrilla Collective, Night Call va s’offrir une sortie sur Xbox One et Switch dans quelques petits jours, puisqu’il sera disponible dès le 24 juin sur ses plateformes.

Si vous souhaitez en savoir plus sur le titre, n’hésitez pas à consulter notre test de la version PC du jeu.