Un court trailer de gameplay pour Ghostrunner

Le virevoltant Ghostrunner, qui s’était doté d’une démo récemment, s’est finalement dévoilé à nouveau dans un trailer qui donne envie.

Un peu de gameplay pour nous faire patienter

Dans son habillage cyberpunk et son gameplay mélangeant Hotline Miami et Mirror’s Edge, Ghostrunner nous en a montré un peu plus dans cette vidéo d’une petite minute à peine. On pourra voir que notre héros devra éviter une palanquée de pièges, tout en éliminant d’un seul coup de sabre les nombreux ennemis dans chaque niveau.

Egalement, nous avons pu apercevoir des adversaires robotiques à dessouder, et quelques éléments de gameplay dont le grappin permettant de nous faire progresser en mode parkour. De plus, nous aurons toujours cette feature one hit/one death qui sera punitive si vous n’êtes pas attentif en sus d’un pouvoir télékinétique, repoussant carrément les ennemis.

Il n’y a pas à dire, le titre des p’tits gars de One More Level est sacrément prometteur dans sa jouabilité comme dans son design global. Au passage, vous pourrez lire notre aperçu de la démo du jeu, qui nous avait pas mal convaincu.

Il ne nous reste plus qu’à en voir plus sur le jeu, toujours programmé pour cette année sans la moindre précision sur PC via Steam, PS4 et Xbox One.