Cardaclysm: Shards of the Four s’annonce en vidéo et mélange les genres

Comme prévu, le show Guerrilla Collective qui a commencé aujourd’hui a été l’occasion de dévoiler de nombreux titres, à commencer par Cardaclysm: Shards of the Four qui a été annoncé avec une vidéo.

Combattez les Cavaliers

Le titre de Headup et de Elder Games promet de mélanger les genre en proposant un roguelike mixé à un RPG avec des combats basés sur du deckbuilding. Rien que ça. Vous amasserez des cartes au cours de votre exploration dans ce monde rempli de plusieurs biomes, à la recherche des Quatre Cavaliers de l’Apocalypse que vous devrez affronter.

Avec plus de 200 cartes à ramasser et des maps générées aléatoirement, ainsi que des combats qui surviendront au fil de votre exploration à la manière d’un JRPG, Cardaclysm: Shards of the Four aura de quoi satisfaire les amateurs des jeux du genre.

Le titre devrait être disponible au courant de l’été 2020, et l’accès anticipé a déjà commencé sur Steam.