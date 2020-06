Mortal Shell montre les compétences d’une nouvelle shell en vidéo

Le titre de Cold Symmetry n’a encore une fois pas fini de faire parler de lui durant cette période de multiples conférences. Ce nouveau trailer met en avant les nouvelles capacités apportées par le personnage de Tiel.

Une nouvelle shell et une exclusivité Epic Games Store

Ce mercredi, il avait été possible d’avoir de nouveaux détails pendant le Summer of Gaming notamment sur la date et le déroulement de la bêta fermée qui prendra place du 3 au 10 juillet.

Cependant le titre est de nouveau apparu pendant ce PC Gaming Show avec une nouvelle séquence vidéo qui met en scène les compétences d’une nouvelle « shell », représentée par le personnage de Tiel, ainsi que l’apparition d’un nouveau boss.

L’occasion aussi de rappeler que la version PC de Mortal Shell sera exclusive à l’Epic Games Store, le jeu est d’ailleurs précommandable à ce lien sur la boutique pour une trentaine d’euros. Le titre est aussi prévu pour sortir sur Playstation 4 et Xbox One.