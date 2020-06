Almighty: Kill Your Gods sera disponible sur PC cet automne et plus tard sur consoles

Annoncé lors de la Guerrilla Collective, le prochain titre de Versus Evil se nommera Almighty: Kill Your Gods et s’est dévoilé avec un premier trailer et quelques bouts de gameplay.

God Hunter World

Cet action-RPG jouable en coopération nous proposera donc de chasser des démons et des dieux à plusieurs. Il sera possible de personnaliser sa propre classe et de fabriquer son équipement en y ajoutant des éléments magiques. Un feeling qui rappellera beaucoup Monster Hunter World ou Dauntless.

Le titre sortira dans un premier temps sur PC via Steam dès cet automne, et sera disponible un peu plus tard sur consoles.