Annoncé depuis maintenant quelques mois, Surgeon Simulator 2, le jeu de simulation de chirurgie, dévoile un peu plus de gameplay lors du PC Gaming Show 2020. Au programme des réjouissances : du multijoueur, du sang et des membres amputés. Le tout, dès le mois d’août.

Et le DLC Docteur Mamour, il est où ?

Alors que le premier opus aura largement fait parler de lui, notamment par l’intermédiaire des youtubeurs et des streamers, Surgeon Simulator 2 débarquera au mois d’août sur PC via l’Epic Games Store en exclusivité temporaire. Dans les nouveautés apportées au titre, vous aurez notamment droit à :

Un mode multijoueur : jouable jusqu’à 4, vous pourrez jouer avec vos amis et vous essayer à la chirurgie. Équipez-vous de vos meilleurs outils et préparez-vous à faire des opérations à cœur ouvert

: jouable jusqu’à 4, vous pourrez jouer avec vos amis et vous essayer à la chirurgie. Équipez-vous de vos meilleurs outils et préparez-vous à faire des opérations à cœur ouvert Du contenu exclusif, créé par les joueurs : alors que le premier titre ne mettait en scène que la salle d’opération, vous allez pouvoir découvrir de nombreux autres niveaux grâce au mode de création Bossa Labs, où de nombreux joueurs auront mis à contribution leur créativité

: alors que le premier titre ne mettait en scène que la salle d’opération, vous allez pouvoir découvrir de nombreux autres niveaux grâce au mode de création Bossa Labs, où de nombreux joueurs auront mis à contribution leur créativité De nouvelles chirurgies : alors que le premier était limité dans les types de chirurgie, vous allez pouvoir élargir le champ des possibles avec de nouvelles options

Le mode multijoueur s’est d’ailleurs illustré dans ce nouveau trailer, et il semblerait que cela annonce des heures de franche rigolade entre amis ! Les précommandes sont d’ailleurs d’ores et déjà lancées, et deux versions seront disponibles :

Édition standard : contenant le jeu de base, l’accès à la bêta fermée ainsi que la tenue «scientifique fou»

: contenant le jeu de base, l’accès à la bêta fermée ainsi que la tenue «scientifique fou» Édition deluxe : contenant l’édition standard ainsi que le season pass, l’OST du jeu, une montre utilisable en jeu ainsi qu’une tenue «Superhéros»

Pour rappel, Surgeon Simulator 2 sortira sur PC via l’Epic Games Store en août 2020.