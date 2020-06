Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 présente son édition collector

Peu de temps après la diffusion de Guerrilla Collective, Paradox Interactive a tenu sa propre présentation en direct. L’éditeur est revenu sur plusieurs de ses titres et notamment Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 qui s’est illustré le temps de nous montrer son édition collector. Voici son contenu.

Contenu de l’édition collector

Une édition collector plutôt gourmande, avec notamment le vinyle qui devrait ravir les fans. Bonne nouvelle, l’édition collector sera vendue avec ou sans le jeu pour les joueurs qui préfèrent le numérique.

Voici le contenu de l’édition collector :

Le jeu Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2

Une carte détaillée de Seattle

Un vinyle 45 tours contenant une sélection de pistes musicales

Une figurine de 28 cm d’Elif

Un steelbook

La 5ème édition du livre de règles (via un code)

Les DLC à savoir pack de précommande First blood, pack Unsanctioned Blood et passe Season of the Wolf

Avec le jeu et les DLC, l’édition collector sera facturée au prix de 169.99€. Sans le titre et les contenus additionnels, comptez 109.99€. Quant aux précommandes, elles ouvrent doucement dès maintenant. Paradox a aussi dévoilé une nouvelle bande-annonce centrée sur Damsel, un personnage particulièrement apprécié du premier opus. D’ailleurs, l’acteur original, Courtenay Taylor, reprend son rôle pour la voix.

Rendez-vous fin 2020 pour la sortie de Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 sur PC, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5 et Xbox Series X.