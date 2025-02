Les quêtes secondaires de Kingdom Come Deliverance II sont toutes à retrouver ci-dessous. L’article sera mis à jour jusqu’à la complétion totale des quêtes disponibles. Notez bien que, selon l’ordre dans lequel vous traversez les régions ou remplissez les quêtes annexes, vous aurez parfois des prérequis en avance pour en terminer certaines.

Le RPG de Warhorse Studios, organique et ouvert dans son approche, propose donc plusieurs moyens pour arriver au terme des quêtes. Nous avons essayé de couvrir un maximum de chemins lorsqu’il y en a plusieurs. Certains n’ont pas vraiment d’impact tandis que d’autres transforment largement l’issue de la quête, tout en se répercutant sur la suite de votre partie.

Région de Trosky

Cabot

Laquais

Rancune

Formation au combat I

Formation au combat II

Troubadours

Envahisseurs

Le fils du forgeron

La Promenade

L’ermite

Les souris

La bataille des grenouille et des souris

Miri Fajta

Materia Prima

Le fruit interdit

Magnum Opus

Région de Kuttenberg

(à venir)

