Kingdom Come: Deliverance II atteint le cap des 3 millions de ventes, le premier opus dépasse les 10 millions

Plus on est de fous, plus Henry

Sorti le 4 février, Kingdom Come: Deliverance II avait déjà atteint de manière spectaculaire les 2 millions de ventes en seulement deux semaines de commercialisation. Fatalement, au fil des mois et aux côtés d’autres titres sortis depuis, la courbe du RPG polonais s’est un peu plus aplanie. Ainsi, et certes avec un peu plus de temps, une nouvelle barre a été franchie avec les 3 millions de copies atteintes. Et nous parlons bien de ventes, et pas de nombres de joueurs et joueuses.

3 million copies of #KCD2 sold in 3 months.

Over 10 million copies of #KingdomComeDeliverance sold to date. Thank you for making history with us. Audentes Fortuna Iuvat! pic.twitter.com/DnKctQTbeI — Kingdom Come: Deliverance II (@KingdomComeRPG) May 4, 2025

La célébration d’une réussite à laquelle s’ajoute celle du premier opus. Sorti quant à lui en 2018, la trajectoire est évidemment différente entre lancement plus intimiste et compliqué, multiples patchs, réédition avec tous les DLC et portage tardif sur Switch. Mais le dernier cap franchi est ô combien symbolique. 10 millions de ventes, c’est certainement un total que l’équipe de développement ne s’imaginait pas atteindre même dans ses rêves les plus fous, et pourtant, c’est ce que vient de réaliser le premier épisode.

Difficile alors de ne pas croire que les aventures de Henry de Skalice et Hans Capon sont loin d’être terminées. Avec l’univers construit et la volonté de faire toujours mieux avec plus de moyens, on imagine bien Warhorse Studios garder le cap, d’autant qu’il faut rappeler que des DLC pour KCD II sont en préparation pour nous accompagner toute l’année.

Kingdom Come: Deliverance II est disponible sur PS5, Xbox Series et PC. N’hésitez pas à jeter un œil à notre guide complet du jeu.