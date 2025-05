Kingdom Come Deliverance II tease son premier DLC, « Brushes with Death », à paraître le 15 mai prochain

Henry va croiser la route d’un mystérieux peintre

Diffusé sur les réseaux et via le compte officiel de Warhorse Studios, le teaser de la première extension de Kingdom Come Deliverance II suggère la présence d’une petite touche de surnaturel, ce qui ne représente pas vraiment l’ambiance globale du RPG polonais.

Certes remplie de secrets, croyances et autres légendes, le Royaume de Bohême reste dans les clous de la réalité du XVe siècle. Pourtant, Henry va rencontrer un peintre ligoté à un arbre alors que celui-ci semble discuter avec un crâne magique, qui apparemment communique avec lui.

Et c’est tout pour l’instant. On se contentera d’un visuel officiel pour ce DLC ainsi que d’une date de sortie pour clore l’annonce. La seule information que l’on peut tirer du teaser, c’est qu’elle se lancera tout près du château de Trosky, dans la première région du jeu. Il n’y aurait donc peut-être pas besoin d’être très avancé dans l’histoire pour lancer cet arc narratif.

L’extension « Brushes with Death » de Kingdom Come Deliverance II arrivera le 15 mai sur PC, PS5 et Xbox Series. Si vous êtes encore en train de faire le jeu de base, n’hésitez pas à jeter un oeil à notre guide complet du jeu.