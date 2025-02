Kingdom Come Deliverance II nous offre une histoire passionnante à travers les yeux du chevalier Henry de Skalice. Toujours animé par la vengeance et désormais aux côtés du seigneur Hans Capon, notre homme va devoir encore arpenter les terres du Royaume de Bohême et ses dangers. Nous vous proposons ici une solution quête après quête du scénario principal. Le jeu étant riche en embranchements distincts, nous essayons de couvrir un maximum de chemins possibles pour chaque quête.

Région de Trosky

Derniers sacrements (Godwin)

Cavaliers tranquilles

Fortuna

Laboratores

Pique-assiettes de noce

Pour qui sonne le glas

Retour en selle

Mal nécessaire

Pour la victoire !

Le messager divin

Le Doigt de Dieu

La tempête

Région de Kuttenberg

La Plume et l’Épée

