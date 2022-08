Après avoir découvert la région d’Inazuma dès la version 2.0, Genshin Impact rentre aujourd’hui dans une nouvelle ère. La version 3.0 ajoute la région inédite de Sumeru à la carte du monde. Une zone qui est partagée entre une forêt luxuriante, pour ne pas dire une jungle, et un désert qui recèle de nombreux secrets. Qui dit nouvelle région, dit également nouvelles quêtes, nouveaux collectibles, nouvelles énigmes… Voici donc notre soluce complète sur Sumeru pour vous aider à tout voir et à tout débloquer.

Qu’est-ce qu’est Sumeru ?

Sumeru est l’une des sept régions principale du monde de Teyvat, le terrain de jeu de Genshin Impact. Cette zone se situe à l’Est de la région de Liyue, derrière le Gouffre. Elle est décrite comme étant la nation du Dendro, l’un des éléments principaux du jeu.

Sumeru a la particularité d’être divisée en deux zones bien distinctes : la jungle et le désert. C’est tout d’abord la jungle que les joueurs et joueuses sont invités à découvrir, avec la ville de Sumeru elle-même et ses différents biomes. La zone du désert n’est pas disponible en 3.0, mais arrivera peu après.

La ville de Sumeru accueille une académie très puissante, qui est le cœur du système de la nation. La plus grande ressource ici, c’est le savoir, et les personnes en provenance de la région sont souvent représentés comme étant des chercheurs. Contrairement aux autres populations, le peuple de Sumeru n’accorde que peu de crédit à l’actuel Archon, qui remplace l’ancien Archon Dendro qui a disparu il y a 500 ans.

Qui sont les personnages de Sumeru ?

Cette nouvelle région est aussi le berceau de nombreux nouveaux personnages jouables. Rien qu’avec la mise à jour 3.0 et 3.1, on en connaît beaucoup d’entre eux, même si certains ne vont pas arriver avant des versions très lointaines. Voici donc les personnages de Sumeru qui seront jouables :

Tighnari

Collei

Dori

Cyno

Nilou

Candace

Alhaitham

Nahida

Dehya

La mise à jour 3.0 sera disponible le 24 août 2022.