Accueil » Guides » Comment accéder à la zone nord et la zone au nord-est de Sumeru – Genshin Impact

Vous l’avez sans doute remarqué, Sumeru est une grande région, qui n’a pas encore dévoilé sa partie désertique mais qui cache déjà deux zones secrètes, qui ne peuvent être révélées qu’en remplissant certaines conditions. On en trouve une au nord, qui est en réalité nommée Vanarana, et une autre au nord-est, Vanarana d’antan. Ces deux zones ne sont réellement explorables qu’en accomplissant certaines séries de quêtes à Sumeru. Voici comment accéder à Vanarana et Vanarana d’antan dans Genshin Impact.

Comment accéder à Vanarana ?

Vous pourrez tout d’abord explorer la zone au nord et révéler la statue des Sept cachée en accomplissant la mission « Le monde des aranaras », qui est compris dans la quête « Pépinière dans un rêve ». Ce qui veut dire que pour avoir accès à cette quête, il faudra auparavant compléter celle nommée « Rencontre dans la forêt ».

Lorsque ces quêtes seront terminées, la statue sera révélée, et la zone apparaitra enfin sur votre carte. Notez que cette région est importante, car c’est elle qui cache l’Arbre des rêves.

Comment accéder à Vanarana d’antan ?

Pour cette deuxième zone, il faudra aller un peu plus loin dans cette série de quêtes. Vous devrez accomplir la quête « Pépinière des rêves perdus », qui vous conduira justement dans cette zone. Si vous essayez d’y aller avant, Paimon vous fera faire demi-tour.

Cette quête est la suite de « Pépinière dans un rêve », ce qui veut donc dire que révéler ces zones vous prendra plusieurs heures. N’hésitez pas à suivre nos guides dédiés pour venir à bout de ces quêtes. Vous obtiendrez le succès « Exploration continentale : Forêts de Sumeru ».

Genshin Impact est disponible sur PC, PS4, PS5, iOS et Android. N’hésitez pas à consulter nos nombreux guides sur le jeu pour en savoir plus.