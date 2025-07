Granblue Fantasy Relink a dépassé les 2 millions d’exemplaires vendus en un peu plus d’un an

Une réduction spéciale est disponible pour fêter ce cap

Le studio peut se féliciter d’avoir vendu 2 millions d’exemplaires de Granblue Fantasy Relink en environ 18 mois, ce qui est un score très honorable pour une licence qui a peu de présence sur le marché du PC et des consoles en dehors de son jeu de combat Granblue Fantasy Versus. Pour l’occasion, Tetsuya Fukuhara, qui est à la tête du projet, a publié un message de remerciement ainsi qu’une nouvelle illustration du jeu :

« Tout a commencé avec Granblue Fantasy, une aventure mobile dans le Royaume céleste, puis Granblue Fantasy: Relink est sorti sur consoles et PC. Relink a représenté un immense défi pour Cygames, mais j’ai le sentiment que toute l’équipe de développement a abordé le projet avec confiance et produit un jeu à l’image de notre passion et de notre dévouement. Après sa sortie, les réactions à travers le monde ont dépassé nos espérances, et nous sommes ravis d’avoir pu partager l’univers de Granblue Fantasy avec autant de joueurs. J’aimerais les remercier chaleureusement au nom de toute l’équipe de développement. J’ai réalisé une illustration spéciale pour célébrer les 2 millions d’exemplaires vendus, j’espère qu’elle vous plaira ! »

Afin d’engranger encore plus de ventes, Cygames propose également une réduction de 60% sur Granblue Fantasy Relink via Steam et le PlayStation Store, vous laissant ainsi découvrir le jeu à moindre prix. Vous pourrez aussi jouer au titre directement à la Japan Expo dès demain, puisque Cygames sera présent avec ce titre, Granblue Fantasy Versus Rising, Umamusume: Pretty Derby, Umamusume: Pretty Derby – Party Dash et Shadowverse: Worlds Beyond.