Sumeru est enfin là, et on peut désormais explorer une toute nouvelle région à la recherche de nombreux trésors. Qui dit nouvelle région dit également nouveaux matériaux, surtout pour les personnages Dendro et ceux originaires de Sumeru. Pour Collei par exemple, qui est donnée à toute le monde suite à un événement, vous aurez besoin de faire le plein d’une nouvelle ressource, le Champignon sacramental. Voici où en trouver dans Genshin Impact.

Où trouver du Champignon sacramental dans Genshin Impact ?

On peut trouver du Champignon sacramental un peu partout dans Sumeru, mais les spots où il y en a en abondance sont finalement assez rares.

Nous en avons repéré trois, dont un mérite vraiment le coup d’oeil, à savoir la Forêt de Mawtiyima. C’est là que vous en trouverez le plus, simplement en longeant le chemin, ou en vous rendant au creux des grands arbres nénuphars de la zone.

On en trouve aussi quelques-uns près d’un téléporteur dans le Bois d’Apam, en hauteur. Enfin, pensez à regardez dans la grotte près de la grande statue en ruine dans la Montagne Devantaka, où vous pourrez aussi en dénicher plusieurs d’un coup en suivant les grandes racines.

Genshin Impact est disponible sur PC, PS4, PS5, iOS et Android. N’hésitez pas à consulter nos nombreux guides sur le jeu pour en savoir plus.