Collei est l’un des premiers personnages jouables Dendro de Genshin Impact, qui a fait son apparition avec la version 3.0 du jeu. Le personnage sera donné à tout le monde durant cette version à condition d’accomplir un événement, mais pour celles et ceux qui veulent en savoir plus à son sujet, voici tout ce que l’on sait sur Collei, son build et ses matériaux.

Présentation de Collei

Rareté : ★★★★

: ★★★★ Élément : Dendro

: Dendro Arme : Arc

: Arc Seiyū : Maekawa Ryoko

: Maekawa Ryoko Anniversaire : 5 août

Description officielle : « Une garde forestière en formation active dans la Forêt d’Avidya. Derrière ses paroles et ses actions enthousiastes se cache une personnalité légèrement introvertie. »

Compétences

Compétences actives

Attaque normale – Archerie de l’implorant : Enchaîne jusqu’à 4 tirs consécutifs.

: Enchaîne jusqu’à 4 tirs consécutifs. Attaque chargée : Effectue un tir visé plus précis infligeant davantage de dégâts. Lors de la visée, la flèche se charge en élément Dendro, infligeant d’importants dégâts Dendro quand elle est complètement chargée.

: Effectue un tir visé plus précis infligeant davantage de dégâts. Lors de la visée, la flèche se charge en élément Dendro, infligeant d’importants dégâts Dendro quand elle est complètement chargée. Attaque plongeante : Tire une pluie de flèches depuis les airs et plonge au sol, infligeant des dégâts de zone à l’impact.

: Tire une pluie de flèches depuis les airs et plonge au sol, infligeant des dégâts de zone à l’impact. Brosse florale : Lance un anneau floral qui inflige une fois des dégâts Dendro aux cibles touchées. L’anneau floral revient ensuite après un certain temps, infligeant une nouvelle fois des dégâts Dendro.

: Lance un anneau floral qui inflige une fois des dégâts Dendro aux cibles touchées. L’anneau floral revient ensuite après un certain temps, infligeant une nouvelle fois des dégâts Dendro. Atout félin : Lance une poupée nommée Cuilein-Anbar, provoquant une explosion qui inflige des dégâts Dendro de zone tout en créant un territoire de Cuilein-Anbar. Cuilein-Anbar bondira alors sans cesse dans son territoire, infligeant des dégâts Dendro de zone.

Compétences passives

Bois de langueur : Si un personnage dans le territoire de Cuilein-Anbar déclenche une réaction de Brûlure, de Stimulation, de Suractivation, de Propagation, de Fleurissement, d’Exubérance ou de Bourgeonnement, la durée du territoire est prolongée de 1 seconde. Lors d’une même utilisation d’Atout félin, cette durée peut être prolongée un maximum de 3 fois de cette manière.

: Si un personnage dans le territoire de Cuilein-Anbar déclenche une réaction de Brûlure, de Stimulation, de Suractivation, de Propagation, de Fleurissement, d’Exubérance ou de Bourgeonnement, la durée du territoire est prolongée de 1 seconde. Lors d’une même utilisation d’Atout félin, cette durée peut être prolongée un maximum de 3 fois de cette manière. Retour folié : Si un membre de votre équipe déclenche une réaction de Brûlure, de Stimulation, de Suractivation, de Propagation, de Fleurissement, d’Exubérance ou de Bourgeonnement avant le retour de l’anneau floral , le personnage obtient l’effet Germe au retour de l’anneau, ce qui inflige de façon continue aux ennemis proches des dégâts Dendro d’une valeur équivalant à 40 % de l’attaque de Collei pendant 3 secondes. Si un nouvel effet Germe est déclenché pendant la durée d’un effet Germe existant, l’effet d’origine est supprimé. Les dégâts infligés par l’effet Germe sont considérés comme étant des dégâts de compétence élémentaire.

: Si un membre de votre équipe déclenche une réaction de Brûlure, de Stimulation, de Suractivation, de Propagation, de Fleurissement, d’Exubérance ou de Bourgeonnement avant le retour de l’anneau floral , le personnage obtient l’effet Germe au retour de l’anneau, ce qui inflige de façon continue aux ennemis proches des dégâts Dendro d’une valeur équivalant à 40 % de l’attaque de Collei pendant 3 secondes. Si un nouvel effet Germe est déclenché pendant la durée d’un effet Germe existant, l’effet d’origine est supprimé. Les dégâts infligés par l’effet Germe sont considérés comme étant des dégâts de compétence élémentaire. Championne de planage de Sumeru : Réduit la consommation d’endurance de vos personnages dans l’équipe de 20 % lors du planage. Ne peut pas être cumulé avec d’autres aptitudes passives aux effets identiques.

Constellation

Patrouille sylvestre : La recharge d’énergie de Collei augmente de 20 % lorsqu’elle fait partie de l’équipe mais n’est pas déployée.

: La recharge d’énergie de Collei augmente de 20 % lorsqu’elle fait partie de l’équipe mais n’est pas déployée. À travers collines et bosquets : L’aptitude passive « Retour folié » est modifiée : Au retour de l’anneau floral, le personnage obtient l’effet Germe de l’aptitude passive « Retour folié », infligeant de façon continue aux ennemis proches des dégâts Dendro d’une valeur équivalant à 40 % de l’attaque de Collei pendant 3 secondes. Si un membre de votre équipe déclenche une réaction de Brûlure, de Stimulation, de Suractivation, de Propagation, de Fleurissement, d’Exubérance ou de Bourgeonnement entre l’utilisation de Brosse florale et l’arrêt de cet effet Germe, la durée de l’effet est prolongée de 3 secondes. L’effet peut être prolongé 1 fois maximum de cette manière. Si un nouvel effet Germe est déclenché pendant la durée d’un effet Germe existant, l’effet d’origine est supprimé. Les dégâts infligés par l’effet Germe sont considérés comme étant des dégâts de compétence élémentaire. L’aptitude passive « Retour folié » doit être déjà débloquée.

: L’aptitude passive « Retour folié » est modifiée : Au retour de l’anneau floral, le personnage obtient l’effet Germe de l’aptitude passive « Retour folié », infligeant de façon continue aux ennemis proches des dégâts Dendro d’une valeur équivalant à 40 % de l’attaque de Collei pendant 3 secondes. Si un membre de votre équipe déclenche une réaction de Brûlure, de Stimulation, de Suractivation, de Propagation, de Fleurissement, d’Exubérance ou de Bourgeonnement entre l’utilisation de Brosse florale et l’arrêt de cet effet Germe, la durée de l’effet est prolongée de 3 secondes. L’effet peut être prolongé 1 fois maximum de cette manière. Si un nouvel effet Germe est déclenché pendant la durée d’un effet Germe existant, l’effet d’origine est supprimé. Les dégâts infligés par l’effet Germe sont considérés comme étant des dégâts de compétence élémentaire. L’aptitude passive « Retour folié » doit être déjà débloquée. Fragrance estivale : Niveau d’aptitude Brosse florale +3.

: Niveau d’aptitude Brosse florale +3. Don de la nature : L’utilisation d’Atout félin augmente la maîtrise élémentaire de tous les personnages (hormis Collei) de l’équipe à proximité de 60 points pendant 12 secondes.

: L’utilisation d’Atout félin augmente la maîtrise élémentaire de tous les personnages (hormis Collei) de l’équipe à proximité de 60 points pendant 12 secondes. Plénitude des braises : Niveau d’aptitude Atout félin +3.

: Niveau d’aptitude Atout félin +3. Bosquet de flèches : Lorsque l’anneau floral touche, il crée un Cuilein-Anbar miniature qui inflige des dégâts Dendro d’une valeur équivalant à 200 % de l’attaque de Collei. Chaque utilisation de Brosse florale permet de créer 1 Cuilein-Anbar miniature maximum.

Comment jouer Collei ?

On aimerait pas résumer Collei comme étant une version plus accessible de Tighnari, mais les deux personnages partagent évidemment des similarités. Collei sera plutôt utilisée en tant que sub-DPS et en support, avec pour but principal d’installer le Dendro pour enchaîner les réactions autour.

Elle est particulièrement utile dans ce genre, étant donné qu’on peut utiliser Atout félin pour créer une zone Dendro qui servira de base pour les autres personnages. Ce qui veut dire que Collei ne restera sur le terrain que pour lancer ses aptitudes, on ne l’utilisera jamais vraiment pour ses attaques normales et chargées.

Avec qui jouer Collei ?

Tout comme pour Tighnari, on préféra jouer Collei dans des équipes qui vont bénéficier de l’élément Dendro et de ses réactions, surtout avec des personnages Electro et Hydro.

Meilleur équipement pour Collei

Quelle arme pour Collei ?

La Voie du chasseur : Une très bonne arme pour augmenter les dégâts élémentaires.

: Une très bonne arme pour augmenter les dégâts élémentaires. Dernière corde : L’option 4 étoiles qui fera des miracles pour l’énergie élémentaire.

: L’option 4 étoiles qui fera des miracles pour l’énergie élémentaire. Arc de chasse verdoyant : Pour le taux critique.

Meilleur set pour Collei

Souvenir de forêt (2 ou 4 pièces) : Le set Dendro qui permettra à Collei de faire plus de dégâts.

: Le set Dendro qui permettra à Collei de faire plus de dégâts. Rêve doré (2 ou 4 pièces) : A utiliser dans une équipe avec 4 personnages aux éléments différents.

Quels main stats prioriser sur les accessoires ?

Sablier : ATK% / Maîtrise élémentaire

: ATK% / Maîtrise élémentaire Coupe : Dégâts Dendro

: Dégâts Dendro Coiffe/Couronne : Taux Critique / Dégâts Critiques / Maitrise élémentaire

Quelles sub-statistiques en premier pour Collei ?

Taux Critique Dégâts Critiques Maîtrise d’énergie ATK % Recharge d’énergie

Matériaux d’élévation et d’aptitudes de Collei

Matériaux d’élévation

Voici tout ce qu’il faudra pour monter en élévation le niveau de Collei :

Niveau 20 : 1 x Eclat d’émeraude nagadus / 3 x Champignon sacramental / 3 x Pointe de flèche robuste / 20.000 moras

: 1 x Eclat d’émeraude nagadus / 3 x Champignon sacramental / 3 x Pointe de flèche robuste / 20.000 moras Niveau 40 : 3 x Fragment d’émeraude nagadus / 2 x Bec crochu majestueux / 10 x Champignon sacramental / 15 x Pointe de flèche robuste / 40.000 moras

: 3 x Fragment d’émeraude nagadus / 2 x Bec crochu majestueux / 10 x Champignon sacramental / 15 x Pointe de flèche robuste / 40.000 moras Niveau 50 : 6 x Fragment d’émeraude nagadus / 4 x Bec crochu majestueux / 20 x Champignon sacramental / 12 x Pointe de flèche aiguisée

/ 60.000 moras

: 6 x Fragment d’émeraude nagadus / 4 x Bec crochu majestueux / 20 x Champignon sacramental / 12 x Pointe de flèche aiguisée / 60.000 moras Niveau 60 : 3 x Morceau d’émeraude nagadus / 8 x Bec crochu majestueux / 30 x Champignon sacramental / 18 x Pointe de flèche aiguisée

/ 80.000 moras

: 3 x Morceau d’émeraude nagadus / 8 x Bec crochu majestueux / 30 x Champignon sacramental / 18 x Pointe de flèche aiguisée / 80.000 moras Niveau 70 : 6 x Morceau d’émeraude nagadus / 12 x Bec crochu majestueux / 45 x Champignon sacramental / 12 x Pointe de flèche usée / 100.000 moras

: 6 x Morceau d’émeraude nagadus / 12 x Bec crochu majestueux / 45 x Champignon sacramental / 12 x Pointe de flèche usée / 100.000 moras Niveau 80 : 6 x Pierre d’émeraude nagadus / 20 x Bec crochu majestueux / 60 x Champignon sacramental / 24 x Pointe de flèche usée / 120.000 moras

Matériaux d’amélioration d’aptitude de Collei

Voici les matériaux et guides requis pour monter les aptitudes :

Enseignement de l’Usage / Guide de l’Usage / Philosophie de l’Usage

Pointe de flèche robuste / aiguisée / usée

Larmes de la divinité calamiteuse

Genshin Impact est disponible sur PC, PS4, PS5, iOS et Android. N’hésitez pas à consulter nos nombreux guides sur le jeu pour en savoir plus.