Durant votre aventure au sein de la région de Sumeru dans Genshin Impact, vous êtes peut-être tombé sur la zone de Vanarana tout au nord, une zone cachée qui n’est vraiment accessible qu’avec la quête « Pépinière dans un rêve ».C’est durant cette quête que l’on vous présente le monde des rêves, où les aranaras sont visibles. Vous aurez besoin d’entrer et de sortir de ce monde à plusieurs reprises et pour plusieurs besoin. Voici donc comment entrer et sortir du monde des rêves.

Comment accéder au monde des rêves à Sumeru ?

Le jeu l’explique une fois, mais étant donné que la quête est longue, il est facile d’oublier ce petit détail qui peut s’avérer être pénible. Vous aurez parfois besoin d’entrer dans le monde du rêve, notamment pour discuter avec des aranaras afin d’y accomplir plusieurs quêtes.

Pour entrer ou sortir de ce monde, vous devrez vous rendre devant une stèle un peu spéciale du village de Vanarana. C’est le seul endroit qui vous permettra de faire cela, mais il n’est pas indiqué par votre carte.

Allez à l’endroit indiqué sur la carte ci-dessous pour trouver la stèle, puis jouez l’air de musique demandé avec votre lyre. Cela vous permettra de sortir ou d’entrer dans le monde des rêves selon vos besoins.

