Avant son lancement en accès anticipé, Subnautica 2 perd ses trois dirigeants, remplacés à la volée par Krafton

Un nouveau PDG met la tête dans l’eau

Dans un communiqué publié cette nuit, Krafton annonce que Ted Gill, Charlie Cleveland et Max McGuire, les trois dirigeants de Unknown Worlds, qui étaient concentrés sur le développement de Subnautica 2, se voient être remplacés du jour au lendemain par Steve Papoutsis, l’actuel PDG de Striking Distance Studios (The Callisto Protocol), qui avait récupéré cette place suite au départ de Glen Schofield :

« Papoutsis remplace l’équipe dirigeante précédente, composée de Ted Gill, Charlie Cleveland et Max McGuire, avec effet immédiat. Même si Krafton a souhaité impliquer les cofondateurs d’Unknown Worlds et créateurs originaux de la série Subnautica dans le développement du jeu, l’entreprise leur souhaite bonne chance pour la suite. Krafton est convaincu que Papoutsis, fort de plusieurs décennies d’expérience dans le développement et la production de certaines des licences de jeux les plus populaires, saura insuffler une énergie et un élan renouvelés à l’expérience tant attendue de Subnautica 2. »

La tournure du message peut laisser penser que c’est le trio qui a mis les voiles de lui-même, mais ce n’est pour l’instant qu’une hypothèse étant donné que l’éditeur ne donne pas de raison précise concernant le départ des trois concernés. Krafton ne dit pas non plus qui va remplacer Papoutsis chez Striking Distance Studios dans cet exercice de chaises musicales. Ce qui n’est certainement pas bon signe pour l’avenir de ce studio, qui peine à se relever de l’échec de The Callisto Protocol.

Pour ce qui est de Subnautica 2, Krafton se veut rassurant quant à la suite du développement :

« Rien n’est plus important que l’expérience de jeu. Compte tenu de l’impatience suscitée par Subnautica 2, nous devons à nos joueurs rien de moins que le meilleur jeu possible, et ce, dans les meilleurs délais. Nous sommes ravis que Steve se joigne à nous dans notre engagement commun chez Krafton et Unknown Worlds pour proposer Subnautica 2, un opus plus complet et plus satisfaisant de la série, à la hauteur des attentes des joueurs. »

L’accès anticipé de Subnautica 2 est toujours prévu pour cette année 2025 sur PC et Xbox Series, du moins pour l’instant.