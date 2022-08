Tighnari est un personnage spécial pour Genshin Impact puisqu’il s’agit là du tout premier personnage jouable de l’élément Dendro, qui est arrivé avec la mise à jour 3.0 de Genshin Impact. Ce personnage sera même ajouté dans la bannière d’invocations principale dès la 3.1, ce qui fait de lui un cas à part dans le jeu. On vous explique tout sur Tighnari, sur ses capacités, son set, ses compétences et ses matériaux pour vous aider à choisir s’il faut l’invoquer ou non.

Présentation de Tighnari

Rareté : ★★★★★

: ★★★★★ Élément : Dendro

: Dendro Arme : Arc

: Arc Seiyū : Sanae Kobayashi

: Sanae Kobayashi Anniversaire : 29 décembre

Description officielle : « Un jeune chercheur doué en botanique qui sert actuellement de brigadier forestier dans la Forêt d’Avidya. Il est franc et chaleureux, et on le qualifie de main habile pouvant guider même les élèves les plus ternes. »

Compétences

Compétences actives

Attaque normale – Khanda anti-barrière : Enchaîne jusqu’à 4 tirs consécutifs.

: Enchaîne jusqu’à 4 tirs consécutifs. Attaque chargée : Effectue un tir visé plus précis et infligeant davantage de dégâts. Lors du tir visé, la puissance de la nature vient se concentrer sur la pointe de la flèche. Les effets varient selon le nombre de charges : 1 charge : Tire une flèche écologique qui inflige des dégâts Dendro. 2 charges : Tire une flèche florale qui inflige des dégâts Dendro. En touchant, elle génère 4 flèches fleuronnées qui poursuivent automatiquement les ennemis pour infliger des dégâts Dendro.

: Effectue un tir visé plus précis et infligeant davantage de dégâts. Lors du tir visé, la puissance de la nature vient se concentrer sur la pointe de la flèche. Les effets varient selon le nombre de charges : Attaque plongeante : Tire une pluie de flèches depuis les airs et plonge au sol, infligeant des dégâts de zone à l’impact.

: Tire une pluie de flèches depuis les airs et plonge au sol, infligeant des dégâts de zone à l’impact. Mine de vijnana-phala : Tighnari lance un éclœur de vijnana en avant, infligeant des dégâts Dendro de zone et créant un champ de vijnana-khanda qui crée des illusions mystérieuses qui narguent les ennemis et attirent leurs attaques. De plus, Tighnari gagne l’effet Suffusion de vijnana, qui diminue le temps de charge des flèches florales de 2,4 secondes. Cet effet se dissipe une fois la durée terminée ou si Tighnari a tiré 3 flèches florales.

: Tighnari lance un éclœur de vijnana en avant, infligeant des dégâts Dendro de zone et créant un champ de vijnana-khanda qui crée des illusions mystérieuses qui narguent les ennemis et attirent leurs attaques. De plus, Tighnari gagne l’effet Suffusion de vijnana, qui diminue le temps de charge des flèches florales de 2,4 secondes. Cet effet se dissipe une fois la durée terminée ou si Tighnari a tiré 3 flèches florales. Flèche de liane artificielle : Concentre la puissance de toutes les graines pour tirer 6 flèches de liane qui poursuivent les ennemis pour infliger des dégâts Dendro. En touchant, les flèches de liane génèrent une seconde vague de flèches de liane qui poursuivent également les ennemis proches pour infliger des dégâts Dendro en touchant.

Compétences passives

Lame d’érudition : Chaque point de maîtrise élémentaire que Tighnari possède augmente les dégâts infligés par ses attaques chargées et par Flèche de liane artificielle de 0,06 %. Ces dégâts peuvent être augmentés d’un maximum de 60 % de cette manière.

: Chaque point de maîtrise élémentaire que Tighnari possède augmente les dégâts infligés par ses attaques chargées et par Flèche de liane artificielle de 0,06 %. Ces dégâts peuvent être augmentés d’un maximum de 60 % de cette manière. Vue aiguë : Lorsque Tighnari a tiré une flèche florale, sa maîtrise élémentaire augmente de 50 pts pendant 4 s.

: Lorsque Tighnari a tiré une flèche florale, sa maîtrise élémentaire augmente de 50 pts pendant 4 s. Connaissance encyclopédique : Affiche l’emplacement des produits de Sumeru sur la mini-carte.

Constellation

Début déterminé à la racine : Le taux critique des attaques chargées de Tighnari augmente de 15 %.

: Le taux critique des attaques chargées de Tighnari augmente de 15 %. Origine connue dans la tige : Lorsqu’un ennemi est dans le champ de vijnana-khanda créé par Mine de vijnana-phala, Tighnari obtient un bonus de dégâts Dendro de 20 %. Cet effet dure 6 s si la durée du champ de vijnana-khanda se termine ou s’il n’y a plus d’ennemis à l’intérieur.

: Lorsqu’un ennemi est dans le champ de vijnana-khanda créé par Mine de vijnana-phala, Tighnari obtient un bonus de dégâts Dendro de 20 %. Cet effet dure 6 s si la durée du champ de vijnana-khanda se termine ou s’il n’y a plus d’ennemis à l’intérieur. Destin lu parmi les branches : Niveau d’aptitude Flèche de liane artificielle +3.

: Niveau d’aptitude Flèche de liane artificielle +3. Flétrissement entrevu grâce aux feuilles : Lorsque Flèche de liane artificielle est utilisée, la maîtrise élémentaire de tous les personnages de l’équipe à proximité augmente de 60 pts pendant 8 secondes. Si Flèche de liane artificielle déclenche une réaction de Brûlure, de Fleurissement, de Stimulation ou de Propagation, la maîtrise élémentaire augmente de 60 points supplémentaires et la durée de l’effet est réinitialisée.

: Lorsque Flèche de liane artificielle est utilisée, la maîtrise élémentaire de tous les personnages de l’équipe à proximité augmente de 60 pts pendant 8 secondes. Si Flèche de liane artificielle déclenche une réaction de Brûlure, de Fleurissement, de Stimulation ou de Propagation, la maîtrise élémentaire augmente de 60 points supplémentaires et la durée de l’effet est réinitialisée. Compréhension au milieu des fleurs : Niveau d’aptitude Mine de vijnana-phala +3.

: Niveau d’aptitude Mine de vijnana-phala +3. Karma jugé par les fruits : Le temps de charge des flèches florales diminue de 0,9 sseconde et 1 flèche fleuronnée supplémentaire est créée en touchant un ennemi, pouvant infliger des dégâts équivalant à 150 % de l’attaque de Tighnari.

Comment jouer Tighnari ?

Il est difficile de juger Tighnari aujourd’hui étant donné qu’il apporte un élément qui prendra des mois avant d’être parfaitement compris, et qui, potentiellement, ne révèlera son potentiel qu’une fois certains autres personnages sortis (comme Nilou par exemple).

A priori, on rangerait plutôt Tighnari dans la case d’un sub-DPS, avec un gameplay similaire à Ganyu grâce à sa flèche en tir visé qui peut vite se charger. On préféra donc ne pas le laisser trop souvent sur le terrain. Il ne sera là que pour déclencher ses compétences pour charger ses flèches avant de passer à un autre personnage.

Avec qui jouer Tighnari ?

Etant donné que Tighnari est un personnage qui se base sur ses dégâts Dendro mais aussi sur sa maitrise élémentaire, on préférera le jouer avec des personnages qui peuvent déclencher des réactions avec le Dendro. Les personnages Géo apporteront des boucliers utiles pour se protéger des dégâts du Dendro (qui peut se retourner contre vous), et les personnages Anémo vont augmenter tous les dégâts :

Meilleur équipement pour Tighnari

Quelle arme pour Tighnari ?

La Voie du chasseur : L’arme signature de Tighnari, parfaite avec les dégâts élémentaires et le taux critique.

: L’arme signature de Tighnari, parfaite avec les dégâts élémentaires et le taux critique. Pulsation du tonnerre : Une autre alternative pour augmenter le taux critique.

: Une autre alternative pour augmenter le taux critique. Dernière corde : Pour la maitrise élémentaire avant tout.

: Pour la maitrise élémentaire avant tout. Arc de guerre de Rochenoire : Si vous avez besoin de dégâts critiques pour mieux équilibrer votre set.

Meilleur set pour Tighnari

Souvenir de forêt (2 ou 4 pièces) : Le set par excellence pour favoriser les dégâts Dendro, surtout en 4 pièces.

: Le set par excellence pour favoriser les dégâts Dendro, surtout en 4 pièces. Rêve doré (2 ou 4 pièces) : Augmente la maitrise élémentaire (très importante sur Tighnari), et est particulièrement utile dans une équipe avec 4 éléments différents (ou avec un autre Dendro, mais on préfèrera augmenter la maitrise élémentaire).

: Augmente la maitrise élémentaire (très importante sur Tighnari), et est particulièrement utile dans une équipe avec 4 éléments différents (ou avec un autre Dendro, mais on préfèrera augmenter la maitrise élémentaire). Bande vagabonde (2 ou 4 pièces) : Une bonne solution alternative plus économe pour le personnage.

Quels main stats prioriser sur les accessoires ?

Sablier : Maîtrise élémentaire

: Maîtrise élémentaire Coupe : Dégâts Dendro

: Dégâts Dendro Coiffe/Couronne : Taux Critique / Dégâts Critiques / Maitrise élémentaire

Quelles sub-statistiques en premier pour Tighnari ?

Maîtrise d’énergie Taux Critique Dégâts Critiques ATK % Recharge d’énergie

Matériaux d’élévation et d’aptitudes de Tighnari

Matériaux d’élévation

Voici tout ce qu’il faudra pour monter en élévation le niveau de Tighnari :

Niveau 20 : 1 x Eclat d’émeraude nagadus / 3 x Nilotpalotus / 3 x Spores de Fongus / 20.000 moras

: 1 x Eclat d’émeraude nagadus / 3 x Nilotpalotus / 3 x Spores de Fongus / 20.000 moras Niveau 40 : 3 x Fragment d’émeraude nagadus / 2 x Bec crochu majestueux / 10 x Nilotpalotus / 15 x Spores de Fongus / 40.000 moras

: 3 x Fragment d’émeraude nagadus / 2 x Bec crochu majestueux / 10 x Nilotpalotus / 15 x Spores de Fongus / 40.000 moras Niveau 50 : 6 x Fragment d’émeraude nagadus / 4 x Bec crochu majestueux / 20 x Nilotpalotus / 12 x Pollen fluorescent

/ 60.000 moras

: 6 x Fragment d’émeraude nagadus / 4 x Bec crochu majestueux / 20 x Nilotpalotus / 12 x Pollen fluorescent / 60.000 moras Niveau 60 : 3 x Morceau d’émeraude nagadus / 8 x Bec crochu majestueux / 30 x Nilotpalotus / 18 x Pollen fluorescent

/ 80.000 moras

: 3 x Morceau d’émeraude nagadus / 8 x Bec crochu majestueux / 30 x Nilotpalotus / 18 x Pollen fluorescent / 80.000 moras Niveau 70 : 6 x Morceau d’émeraude nagadus / 12 x Bec crochu majestueux / 45 x Nilotpalotus / 12 x Poussière cristalline de sporange / 100.000 moras

: 6 x Morceau d’émeraude nagadus / 12 x Bec crochu majestueux / 45 x Nilotpalotus / 12 x Poussière cristalline de sporange / 100.000 moras Niveau 80 : 6 x Pierre d’émeraude nagadus / 20 x Bec crochu majestueux / 60 x Nilotpalotus / 24 x Poussière cristalline de sporange / 120.000 moras

Matériaux d’amélioration d’aptitude de Tighnari

Voici les matériaux et guides requis pour monter les aptitudes :

Enseignement de l’Admonestation / Guide de l’Admonestation / Philosophie de l’Admonestation

Spores de Fongus / Poelln fluorescent / Poussière cristalline de sporange

Signification d’une éternité

Genshin Impact est disponible sur PC, PS4, PS5, iOS et Android. N’hésitez pas à consulter nos nombreux guides sur le jeu pour en savoir plus.