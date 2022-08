Sumeru vous réserve de nombreuses surprises, dont une très longue quête, « Les enfants de la forêt », qui est elle-même divisée en plusieurs parties plutôt longues. Parmi les quêtes que vous aurez à accomplir dans le cadre de votre rencontre avec le peuple de la forêt, vous pourrez trouver « Vimana Agama », une quête annexe qui concerne l’épave de gros golem que vous pouvez voir au sein de la Montagne Devantaka. Voici comment venir à bout de « Vimana Agama » dans Genshin Impact.

Vimana Agama : Prélude

Partez en direction de la statue des Sept de la Montagne Devantaka, et rendez-vous sur le chemin à droite pour rencontrer Aracyan qui aura besoin de votre aide. Vous devrez tout d’abord partir en recherche de pièces dans les environs en combattant quelques monstres.

Puis, direction les souterrains en prenant le gros tuyau indiqué, qui vous entrainera dans les profondeurs de la montagne. Utilisez les points d’accroche pour vous déplacer plus rapidement, et allez au bout du parcours pour débloquer un point de téléportation caché.

Une fois devant la porte qui mène au golem, vous tomberez nez à nez avec un chercheur de l’Académie, qui vous expliquera ses travaux et l’impossibilité d’ouvrir la porte.

Dirigez-vous ensuite vers le Port d’Omos pour négocier avec un vieux marchand. Vous devrez entrer une somme pour que le marchand vous cède un objet. Entrez simplement 400 000 puis 450 000 moras pour qu’il accepte.

Il vous conduira ensuite vers une cachette près du Village de Vimara. Vous devrez jouer une certaine mélodie devant une porte, puis la frapper pour qu’elle s’ouvre.

Vous trouverez des ruines liées au golem. Ici, suivez simplement les instructions de la quête en parlant aux deux PNJ. Ils vous confieront la tâche de retrouver deux morceaux du mécanisme nécessaire pour continuer.

Chapitre de Royinjan : Linga

Retour à la Montagne Devantaka, au point de téléportation de la zone. Une fois sur place, retournez-vous pour voir un chemin qui mène au creux de la montagne, avec une zone immergée.

Suivez le chemin sur la droite pour arriver dans une autre salle, avec une Fée sur le chemin. Conduisez-la jusqu’à son pilier, devant une porte Dendro.

L’autre fée se situe non-loin de cet endroit. Aidez la Fée à retrouver son chemin, notamment en activant la plante trampoline avec de l’énergie Electro pour sauter jusqu’à elle.

Lorsque les deux Fées seront en position, la porte Dendro va disparaitre, tout comme le sceau qui protégeait un interrupteur, activez-le pour que l’eau descende une première fois.

Allez ensuite devant la porte indiquée et jouez à nouveau de la musique, avant de frapper cette porte pour avancer. Plus loin, vous trouverez des Dendrogranums à lancer sur des cibles Dendro pour continuer votre progression et faire à nouveau baisser le niveau d’eau.

Il ne vous reste plus qu’à retourner dans la salle principale pour récupérer le morceau du dispositif dont vous avez besoin.

Chapitre de Royinjan : Yoni

Cette partie est beaucoup plus simple. Il suffit de vous rendre à l’endroit indiqué et de nettoyer la siccité de la zone avec des Dendrogranums. Vous trouverez le deuxième morceau du dispositif après le combat.

Vimana Agama : Jazari

Retournez maintenant devant la porte du golem, et ouvrez-la en compagnie de Jazari. Allez à l’étage inférieur pour y voir des noyaux d’énergie dispersés sur le sol, à placer sur les batteries aux alentours pour alimenter l’ascenseur.

Allez à l’étage intermédiaire, et effectuez les tâches suivantes :

Prenez le noyau d’énergie qui est déjà placé dans une batterie . Dirigez-vous vers la porte sur la droite pour y placer le noyau, ce qui vous donnera accès à un deuxième noyau dans une batterie .

. Dirigez-vous . Prenez-le, puis reprenez le premier noyau de la porte .

. Allez maintenant à gauche, devant une porte qui s’ouvre avec deux noyaux. En l’ouvrant, vous aurez accès au troisième noyau (ne le placez pas dans la batterie de la salle !).

Dirigez-vous vers la porte qui s’ouvre avec trois noyaux, et vous découvrirez le quatrième et dernier noyau . Cette fois-ci, placez-le dans la batterie, puis retirez les trois noyaux .

. Cette fois-ci, . Retournez devant la porte qui s’ouvre avec deux noyaux, et placez un noyau dans la batterie .

. Reprenez vos deux noyaux, et allez devant la porte à un noyau . Placez un noyau, retirez celui de la porte

. Placez ce dernier dans la batterie qui était alimentée au tout début.

Après un bref combat, retournez voir Jazari, puis reprenez l’ascenseur pour l’étage le plus élevé. Allez en direction de la batterie déjà alimentée, retirez son noyau, et placez-le sur la porte à sa droite. Vous trouverez un noyau. Reprenez le noyau de la porte et replacez-le sur la batterie.

Dirigez-vous vers l’autre batterie non-alimentée, mais placez le noyau sur la porte à sa droite pour trouver un coffre. Puis, reprenez-le, et alimentez la batterie.

Vous pouvez maintenant entrer dans la cabine de pilotage, et faire n’importe quoi pour détraquer le golem afin de briser le sol.

Vimana Agama : Devs

Descendez par le bras gauche du golem pour retrouver votre petit comparse bleu, et pour aller dans le trou que vous venez de faire avec le golem.

Continuez votre chemin, avec un nouveau téléporteur à la clé, jusqu’à arriver devant de très grandes racines lumineuses. Ici, il vous faudra éliminer trois groupes de mages de l’Ordre de l’Abime.

Une fois cette tâche accomplie, préparez-vous au combat et allez au centre des racines. Vous serez confronté à un autre mage très puissant.

Lorsque la menace sera éliminée, vous pourrez enfin terminer cette quête en parlant une dernière fois avec Aracyan.

Genshin Impact est disponible sur PC, PS4, PS5, iOS et Android. N’hésitez pas à consulter nos nombreux guides sur le jeu pour en savoir plus.