PS6 : Mark Cerny évoque son travail avec AMD, pour une nouvelle génération qui ne sortira pas avant quelques années

Mark Cerny se concentre déjà sur l’amélioration de la PS5 Pro

L’architecte de PlayStation est revenu sur le partenariat qui existe entre AMD et le constructeur autour de la construction de cette PS6. Dans une interview chez Tom’s Guide, il explique néanmoins que cette nouvelle machine est encore loin de sa sortie, et ce même si AMD avance très rapidement sur plusieurs technologies. Des avancées qui serviront d’abord pour une mise à jour de la PS5 Pro déjà annoncée, et qui viendra faire évoluer le PSSR, la techno maison de PlayStation qui est équivalent au DLSS de Nvidia ou le FSR chez AMD justement.

Il explique que le Project Amethyst, qui utilise le machine learning pour repousser les performances des consoles, a pris moins de temps que prévu à être développé, alors que Cerny pensait que cela allait prendre des années. Le partenariat avec AMD accélère donc les choses chez PlayStation, mais pas au point d’imaginer une nouvelle console d’ici un an, Cerny ayant plutôt en tête un plan sur plusieurs années :

« AMD évolue extrêmement rapidement. J’essaie de me préparer à la prochaine génération de consoles, donc mon plan est plutôt sur plusieurs années. »

Jack Huynh, vice-président technologique chez AMD a également publié un tweet dans lequel il montre que ce partenariat est à double sens, notamment pour le développement de la technologie FSR :

« Le projet Amethyst est un effort de co-ingénierie entre PlayStation et AMD, axé sur les innovations graphiques et de gameplay basées sur le machine learning […] Et ce n’est qu’un début. Le potentiel est énorme et nous sommes extrêmement fiers de ce que nous avons accompli jusqu’à présent. L’avenir du jeu vidéo est prometteur, et ce n’est que le début. »

Les choses avancent mais PlayStation semble donc déjà se concentrer sur la mise à jour de la PS5 Pro pour mieux préparer le terrain pour l’arrivée de la PS6. Rendez-vous en 2027 au plus tôt ?