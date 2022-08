Maintenant que la quête « Pépinière dans un rêve » est terminée, vous pouvez entamer la dernière partie de la saga de l’Aranyaka dans Genshin Impact, avec ce qui est probablement l’une des missions annexes les plus réussies du jeu (selon nous). Cette quête, présente à Sumeru, demande pas mal d’heures de jeu, mais vous arrivez au bout, et il ne reste plus qu’une grosse mission avant d’obtenir votre récompense, ainsi que l’accès à une toute nouvelle zone à l’Est de Sumeru. Voici comment venir à bout de « Pépinière des rêves perdus » dans Genshin Impact.

Pour les fruits, les graines et les arbres !

Commencez par suivre les instructions d’Arama, qui va vous demander de le rejoindre devant un grand arbre au sud du village. Vous remarquerez que l’accès est complétement inondé. Pour débloquer le téléporter immergé (et un Domaine caché au passage), vous pouvez suivre notre guide dédié.

Vous serez ensuite transporté dans un autre monde, afin d’y éliminer la siccité présente près de l’arbre. Préparez-vous à quelques combats avec des loups, puis nettoyez la siccité avant de revenir dans le monde réel.

Ce n’est que là que la quête commencera vraiment, puisqu’elle vous donnera accès à une toute nouvelle zone inaccessible sans faire cette quête.

Pour les enfants du passé !

Dans cette région, la siccité est importante. Vous pouvez donc rester sous la bulle de protection d’Arama pour ne pas prendre de dégâts, puisque celle-ci va aussi vous soigner. Il faudra suivre Arama à travers la zone à la recherche d’inscriptions dans des maisons d’aranaras.

Restez donc bien près d’Arama tout au long du trajet pour être tranquille, tout en éliminant les quelques monstres au passages. Sortez de sa bulle pour aller voir les inscriptions, et au bout du chemin, l’aranara va briser un sceau vous permettant d’aller en profondeur.

Vous trouverez un téléporteur en bas, avec une zone recouverte de sable et un gardien à éliminer. Une fois cela fait, allez à gauche de cet endroit pour y trouver une fleur devant laquelle il faut jouer de la musique. Cela va faire disparaitre un mur, et vous pourrez progresser.

Continuez votre chemin en éliminant les ennemis, jusqu’à arriver devant une souche Electrogranum à activer avec de la musique. Vous pourrez ensuite en prendre un et tirer sur la cible Dendro.

Trois autres cibles vont apparaitre, mais attention, il faut suivre un certain ordre qui est montré par un flux Dendro. D’abord la cible sur la gauche de la souche Electrogranum, puis celle à droite, et enfin celle au fond du chemin.

Maintenant que tout le chemin est libéré, il est temps de détruire le sceau en vous attaquant aux stèles sur la route. Le seul moyen d’infliger des dégâts à ces stèles, c’est avec des attaques Pyro.

Vous tomberez plus loin dans les profondeurs, et vous ferez face à un Gardien qui aura la faculté de se régénérer. Faites bien attention à la siccité, extrêmement présente dans la zone. Pensez à activer les sources autour du Gardien lorsqu’elles ne sont pas scellées.

Votre chute dans les profondeurs continue, avec cette fois-ci une zone un peu plus calme. Vous devrez vous intéresser à quelques objets, comme une chaise, la maison, les racines du fond, les peintures murales, ou encore les livres présents ici avant de continuer.

Le chemin est maintenant ouvert, et vous entrez dans la zone la plus dangereuse de la région.

Pour tous les enfants aspirant à vivre !

Vous voici face à un combat de boss assez inhabituel pour le jeu. Vous ne contrôlerez que le Voyageur / la Voyageuse ici, mais rassurez-vous, votre personnage sera buffé pour l’occasion. Suivez simplement Arama pour arriver à l’arène du boss.

Pour le moment, vous ne pourrez pas le toucher, suivez donc Arama qui vous conduire à une zone de siccité à nettoyer avec des Electrogranums.

Retournez dans l’arène grâce aux points d’accroches, et tapez le noyau. Vous devrez recommencer cette phase trois fois, à chaque fois en allant éliminer une autre zone de siccité.

Une fois la dernière zone nettoyée, qui contient plusieurs loups (pensez à vous régénérez en allant dans la bulle d’Amara), le vrai combat va commencer, avec une cinématique à admirer avant cela.

Concentrez vos coups sur le noyau du boss, et ne vous préoccupez pas des ennemis aux alentours pour finir au plus vite le combat.

Il ne vous restera qu’à jouer une mélodie après des révélations qui mettront la larme à l’oeil (on est sensible ici que voulez-vous), et vous obtiendrez le succès « La fin de l’annihilation ».

Pour mettre fin à la saga de l’Aranyaka, vous devrez simplement retourner voir Rana pour la libérer et lui dire au revoir, avec un autre succès à la clé, « La forêt se souvient de tout ». Bravo, vous avez enfin terminé l’une des plus longues quêtes de Genshin Impact !

Genshin Impact est disponible sur PC, PS4, PS5, iOS et Android. N’hésitez pas à consulter nos nombreux guides sur le jeu pour en savoir plus.