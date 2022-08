La version 3.0 de Genshin Impact apporte tout un tas de nouveautés, dont la région de Sumeru, berceau de l’élément Dendro. Les premiers personnages jouables Dendro sont donc enfin de la partie. L’arrivée de cet élément va changer pas mal de choses dans le jeu, avec des compositions d’équipes qui devraient changer, voire une nouvelle meta qui pourrait arriver et qui pourrait rebooster certains personnages déjà sortis. On fait donc le point sur tout ce qu’il faut savoir sur l’élément Dendro dans Genshin Impact.

Quelles sont les réactions avec l’élément Dendro ?

Tout d’abord, il faut savoir que l’élément Dendro ne déclenche pas des réactions avec tous les autres éléments. Pour le moment, le Dendro n’entre en contact qu’avec le Pyro, l’Electro et l’Hydro, et pas le Cryo, l’Anemo et le Geo.

Cela ne veut pas dire que mettre un Dendro aux côtés d’un Anemo sera inutile, mais on va privilégier les personnages d’autres éléments. A première vue, l’Electro bénéficie beaucoup du Dendro, de quoi remettre certains personnages sur le devant de la scène.

Voici les réactions entraînées par le Dendro :

Dendro + Electro = Stimulation : Une fois l’ennemi touché par cette réaction, il entrera dans l’état Stimulé. Stimulé : Suractivation : Au contact d’une attaque Electro, l’ennemi va subir une Suractivation, aggravant ses dégâts. Propagation : Au contact d’un attaque Dendro, c’est la réaction Propagation qui va entrainer plus de dégâts.

: Une fois l’ennemi touché par cette réaction, il entrera dans l’état Stimulé. Dendro + Pyro = Brûlure : Va générer des dégâts Pyro en continu chez l’ennemi.

: Va générer des dégâts Pyro en continu chez l’ennemi. Dendro + Hydro = Fleurissement : Génère un noyau Dendro. Il ne peut exister qu’un certain nombre de noyaux à la fois, et ces derniers exploseront après un certain temps. Noyau Dendro : Bourgeonnement : Explose au contact du Pyro avec des dégâts de zone. Exubérance : Les noyaux sont projetés vers les ennemis en les poursuivant.

: Génère un noyau Dendro. Il ne peut exister qu’un certain nombre de noyaux à la fois, et ces derniers exploseront après un certain temps.

Quelle est la résonance élémentaire Dendro ?

Maintenant que le Dendro entre en jeu, une nouvelle résonance pour votre équipe a été ajoutée. Pour l’activer, il faut posséder au moins deux personnages Dendro dans votre équipe.

Plante grimpante : Augmente la maitrise élémentaire de 50 points. Après avoir déclenché une réaction de Brûlure, de Stimulation ou de Fleurissement, la maitrise élémentaire de tous les personnages de l’équipes à proximité augmente de 30 points pendant 6 secondes. Après avoir déclenché une réaction de Suractivation, de Propagation, d’Exubérance ou de Bourgeonnement, la maitrise élémentaire de tous les personnages de l’équipe à proximité augmente de 20 points pendant 6 secondes. La durée de ces effets est calculée indépendamment.

Genshin Impact est disponible sur PC, PS4, PS5, iOS et Android. N’hésitez pas à consulter nos nombreux guides sur le jeu pour en savoir plus.