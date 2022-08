La quête de l’Aranyaka est sans aucun doute l’une des plus longues de Genshin Impact, mais c’est aussi celle qui donne accès aux plus de sous-quêtes et celle qui permet de débloquer beaucoup de choses à Sumeru. Après avoir terminé de préparer le Festival, vous pourrez avoir accès à la quête « Jeunes pousses en pleine croissance », où vous recroiserez Aranakula qui vous expliquera son problème, avec des graines de Vasmrti à récupérer. Voici où trouver tous les Vasmrti dans Genshin Impact.

Où trouver tous les Vasmrti dans Genshin Impact ?

Cette quête vous demandera de récupérer des graines en vous rendant dans des jardins à travers Sumeru. Vous y verrez un plante au milieu, avec des dalles de fleurs façon labyrinthes à activer dans le bon ordre pour récupérer chaque Vasmrti. Rassurez-vous, ces puzzles sont relativement faciles à effectuer.

Vasmrti 01

Emplacement : Juste au nord d’un point de téléportation entre la Caravane Ribalt et les Bois d’Apam.

Vasmrti 02

Emplacement : Près de Vanarana, à côté d’un téléporteur.

Vasmrti 03

Emplacement : De l’autre côté de Vanarana, à l’extérieur du village, en hauteur.

Vasmrti 04

Emplacement : Un peu plus au nord du Vasmrti 01.

Vasmrti 05

Emplacement : A l’Est de la statue des Sept du Pardi Dhyai.

Vasmrti 06

Emplacement : A l’Est des Bois d’Apam, au bord d’un chemin.

Vasmrti 07

Emplacement : A la surface de la Montagne Devantaka.

Vasmrti 08

Emplacement : A l’Est du Ravin Chinvat et au Nord de Gandharva.

Vasmrti 09

Emplacement : Au Sud de Gandharva, sur un chemin.

Vasmrti 10

Emplacement : Proche d’un téléporteur au Sud-Ouest du Bassin Yazadaha.

Vasmrti 11

Emplacement : Au Nord du Monument de Yasna.

Vasmrti 12

Emplacement : Tout au Sud de la Montagne Devantaka, proche d’un téléporteur (ce dernier étant plus en hauteur).

Vous pouvez maintenant retourner au village pour planter toutes les graines. Vous devrez attendre le lendemain (dans la vraie vie) pour parler aux aranaras et terminer cette quête, avec une récompense à la clé.

