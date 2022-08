La nouvelle région de Sumeru apporte son lot de nouveautés dans Genshin Impact. On y trouve un nouveau bestiaire, de nouvelles quêtes, et aussi des boss inédits à combattre. Mais on trouve également quelques équipements en plus, comme 5 nouvelles armes 4 étoiles, que l’on peut crafter chez le forgeron. Cependant, il faudra trouver les plans de ces armes avant cela. Voici comment débloquer les armes à crafter de Sumeru dans Genshin Impact.

Comment débloquer les armes du forgeron de Sumeru ?

Pour débloquer les plans en question, il faudra déjà débloquer l’accès à l’Arbre des rêves, qui se situe à Vanarana. Nous vous invitons à consulter notre guide sur comment débloquer l’Arbre des rêves à Sumeru pour en savoir plus.

Il faudra vous rendre au pied de l’Arbre pour aller parler à l’aranara nommé Aravinay. Celui-ci pourra vous échanger des plans contre des histoires. Ces dernières ne peuvent être obtenues qu’en réalisant tous les objectifs de la quête « Pépinière dans un rêve ».

Il ne vous restera plus qu’à apporter ces plans à un marchand, et bien entendu, les matériaux nécessaires pour chaque arme par la suite.

Genshin Impact est disponible sur PC, PS4, PS5, iOS et Android. N’hésitez pas à consulter nos nombreux guides sur le jeu pour en savoir plus.