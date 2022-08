L’une des plus longues quêtes de la région de Sumeru s’appelle « Les enfants de la forêt ». Elle est divisée en plusieurs chapitres, qui sont eux-mêmes fragmentés en plusieurs quêtes, et qui vous demanderont des heures de jeu. L’une des parties de cette mission se nomme « Soutra d’Agnihotra, et est importante pour explorer certaines zones cachées de Sumeru. Voici comment venir à bout de Soutra d’Agnihotra dans Genshin Impact.

Dans la nuit étoilée

Pour débuter cette quête, il faudra vous rendre à la statue des Sept de Gandharva, puis descendre sur le chemin principal pour voir quelques bandits des sables discuter.

Vous ferez surtout la rencontre d’un aranaras, Aranakin (rien à voir avec Skywalker) qui vous donnera accès à un accessoire spécial (le Kusavo) vous permettant de restaurer des ruines. Utilisez-le sur la stèle Dendro en ruines devant des racines entremêlées, puis activez la stèle pour que le chemin s’ouvre.

Progressez en créant des points d’accroche avec la plante, puis restaurez la stèle où va se poser une Fée. En activant la stèle avec du Dendro, le niveau de l’eau va baisser une première fois.

Continuez à suivre la Fée pour arriver devant la maison d’aranaras et pour restaurer une autre stèle, à activer avec du Dendro encore une fois. Lorsque le niveau de l’eau sera baissé, allez sous la maison pour y trouver un champignon.

Ressortez maintenant de la zone pour vous diriger vers une autre grotte, à nouveau bloquée par les bandits des sables. Continuez votre chemin jusqu’à arriver devant une autre stèle détruite à restaurer, et à activer avec du Dendro.

Allez au centre de la zone pour voir le champignon, puis allez au nord de la salle pour y trouver une autre stèle Dendro.

Descendez ensuite tout en bas pour y voir une source d’Electrogranums, à prendre pour casser les pierres au fond de la salle. Vous pourrez restaurer deux activateurs, sachant que le troisième se situe derrière la pierre à briser.

Une fois le troisième activateur restauré et activé, les bandits vont vous prendre en tenaille. Sortez vite de la grotte en suivant les points d’accroche, et regardez bien où vous mettez les pieds, car il y a de nombreux pièges. Vous pourrez sortir en brisant tous les rochers via des explosifs, avant de mettre une bonne raclée aux bandits.

Au lever de la lune

Cette deuxième partie concerne Aragaru, un aranaras qui va modifier le pouvoir de votre accessoire. Il ne s’agira plus de restaurer ici, mais de détruire.

Brisez donc les pierres sur le chemin en utilisant son pouvoir, jusqu’à arriver dans une salle avec une inscription sur le mur.

Vous devrez trouver trois autres inscriptions par la suite. Prenez à droit en partant de l’inscription de départ, et suivez le chemin pour trouver les trois pierres à briser :

La première se situe sur le flanc droit, derrière des fongus.

La deuxième est tout au bout du chemin principal au fond de la salle

la troisième nécessite de marche sur l’énorme branche de la salle, pour voir une pierre à briser au bout sur la gauche.

Vous pouvez maintenant sortir de la grotte pour aller dans la suivante, en plongeant dans un trou qui va vous mener droit sur des monstres.

Vous arriverez dans une immense salle, avec deux Fées visibles en bas. Suivez celle de gauche à travers un couloir, et observez-bien autour de vous pour y voir une pierre à briser qui va faire apparaitre un coffre.

Suivez ensuite simplement la Fée et utilisez votre accessoire lorsque c’est demandé.

Une fois au bout du couloir, une stèle Dendro pourra être activée, et vous débloquerez le premier sceau à la fois de la plante, et de la porte.

Vous l’avez compris, il faut maintenant suivre la Fée de droite pour effectuer un parcours relativement similaire, et arriver au bout du couloir en utilisant votre accessoire.

Là encore, vous pourrez activer une stèle Dendro qui va débloquer le deuxième sceau de la porte et de la fleur. Vous pouvez désormais accéder à ce qui se cache derrière la porte.

Une autre Fée va vous servir de guide ici, sachant que cette partie n’a rien de compliquée, étant donné qu’elle ne comporte que quelques combats.

Une fois au bout, vous débloquerez le troisième sceau de la fleur, et il ne vous reste plus qu’à retourner dans la salle principale pour la récupérer et sortir de la grotte.

Le chapitre final

Partez au nord de Sumeru, dans la Forêt de Mawtiyima, afin d’y rencontre Aranaga. Ce dernier va vous demander lui aussi de briser trois sceaux pour récupérer une fleur spéciale.

Il va aussi modifier votre accessoire, qui va désormais faire lever certaines plateformes. Rendez-vous donc aux endroits indiqués en vous servant des points d’accroche pour aller plus vite, et lever les plateformes où se trouvent les activateurs de sceau.

Vous pourrez désormais prendre la fleur, et attendre entre 23h et 1h du matin pour déclencher le rituel auprès des aranaras. Une fois les cinématiques passées, vous pourrez vous rendre au cœur de la forêt.

Votre Kusava a maintenant évolué dans sa forme finale, et peut restaurer, exploser et faire pousser des objets, selon ce que vous décidez.

Regardez sur votre droite pour y voir une Fée Dendro qui va vous servir de guide. A chaque source de siccité, vous verrez deux activateurs à révéler pour faire apparaitre des Electroganums, vous permettant de nettoyer la zone.

Pour le premier, il faut d’abord utiliser le Kusava jaune sur l’activateur le plus à l’Est, puis le vert pour exploser un rocher sur celui à l’Ouest.

Suivez la Fée Dendro jusqu’à la prochaine plateforme, et faites lever un premier activateur avec le Kusavo bleu, puisrestaurez l’autre avec le Kusavo jaune.

Pour la dernière plateforme, c’est le Kusavo vert qu’il faut utiliser puis le Kusavo bleu, comme indiqué dans la galerie ci-dessous.

Vous devrez ensuite vous rendre au sol pour nettoyer le dernier bout de siccité, et combattre quelques monstres au passage, tout en évitant les attaques de corruption.

La forêt est désormais sauvée, et vous avez terminé cette longue quête, un pas de plus vers la complétion de la quête « Les enfants de la forêt ».

Genshin Impact est disponible sur PC, PS4, PS5, iOS et Android.