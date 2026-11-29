Si vous aimez les périples « pop-corn » très à l’américaine, où un agent d’élite de l’ombre se rend dans plusieurs pays pour infiltrer des lieux sécurisés dissimulant des informations liées à un vaste complot menaçant la sécurité des États-Unis et l’équilibre du monde, Splinter Cell est fait pour vous, en supposant que vous ne la connaissiez pas déjà bien entendu. Mais comment cette licence est-elle née ? Pour répondre à cette question, il faut revenir à une période où Ubisoft s’appelle encore Ubi Soft et n’est pas le mastodonte en perdition que l’on connaît aujourd’hui.

Fondée en 1986 par les frères Guillemot, la société française a dû patienter jusque dans la seconde moitié des années 90 pour prétendre à des ambitions à l’international dans le secteur du jeu vidéo, suite notamment au succès rencontré par un certain Rayman en 1995. Dans le cadre de son expansion, elle a ouvert plusieurs studios à travers le monde, dont un à Montréal (Canada) en 1997. Un choix qui collait parfaitement à sa volonté de s’implanter durablement sur le marché américain, bien qu’elle sache que ce ne serait pas suffisant pour y arriver. C’est pourquoi, elle a aussi racheté Red Storm Entertainment en 2000, une entreprise basée en Caroline du Nord (États-Unis). Co-créée par l’auteur baltimorien Tom Clancy, son acquisition lui a permis de mettre la main sur une partie des droits d’exploitation des livres écrits par ce dernier.

Désormais mieux placée pour assumer ses ambitions américaines, elle a donc continué de soutenir la production des adaptations déjà lancées sous le label « Tom Clancy’s », à l’image de celles appartenant à la franchise Rainbow Six, et commencé à étendre l’univers propre aux œuvres du romancier décédé en 2013 par l’intermédiaire de Ghost Recon. Inaugurée en 2001, cette saga originale et inédite, intégrant un gameplay axé shooter tactique, était l’occasion rêvée pour les jeux Tom Clancy’s de mettre un pied dans le monde des opérations spéciales, et potentiellement celui de l’espionnage et l’action-infiltration par la suite. Malheureusement, la firme tricolore avait beaucoup de mal à la voir rivaliser avec LA série phare de ce genre d’expériences à l’époque : Metal Gear, qui avait justement sorti Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty la même année.

Déterminée à changer la donne, elle a accepté de laisser une chance à sa jeune filiale montréalaise de montrer son potentiel en concevant un nouveau titre ambitieux s’inspirant de son concurrent, tout en y incluant des éléments spécifiques au lore des Tom Clancy’s. Sur les bases de « The Drift », un projet chapeauté en interne, l’équipe de développement dirigée par Mathieu Ferland et Reid Schneider a ainsi donné naissance à Splinter Cell en 2002.

Les jeux principaux de la saga Splinter Cell

Splinter Cell (2002)

Développeur : Ubisoft Montréal

: Ubisoft Montréal Plateformes : PC – Xbox – PlayStation 2 – PlayStation 3 – GameCube – Game Boy Advance – Nokia N-Gage

Commercialisé en novembre 2002 comme une exclusivité temporaire Xbox, avant d’arriver sur moult plateformes supplémentaires l’année suivante, Splinter Cell nous emmène en 2004, dans une version alternative et fictive de l’Histoire où la NSA (National Security Agency) cherche des méthodes plus efficaces d’identifier et contrer les menaces potentielles pouvant cibler les États-Unis. Dans ce but, elle a lancé Échelon 3, un nouveau programme top secret ayant un objectif bien précis à atteindre. En effet, lorsqu’il est jugé impossible d’obtenir des renseignements sensibles liés à la sécurité nationale par des moyens traditionnels, cette division peut envoyer un agent d’élite isolé sur le terrain, mais soutenu à distance par des ressources de pointe, pour tenter de les acquérir. Ce « héros de l’ombre » est un Splinter Cell et, si un quelconque événement malencontreux se produit pendant l’opération, le gouvernement niera purement et simplement son existence.

C’est dans ce contexte que le titre nous met dans la peau de Sam Fisher, un ancien Navy SEAL doublé par l’acteur américain Michael Ironside (ou le regretté Daniel Beretta dans la version française). Choisi pour être le premier membre des Splinter Cells, il a pour mission de se rendre en Géorgie afin de retrouver Blaustein et Madison, deux agents de la CIA (Central Intelligence Agency) qui se sont infiltrés dans le pays et n’ont plus donné signe de vie depuis plusieurs jours.

Côté gameplay, ce premier opus mise sur une approche de l’infiltration en vue à la 3ème personne aussi poussée, « réaliste » et immersive que l’époque le permettait sous Unreal Engine 2. Concrètement, nous sommes invités à agir constamment de manière discrète si nous voulons avoir une chance de terminer chaque niveau imaginé par les développeurs puisque, outre le fait que notre protagoniste est incapable de combattre un trop grand nombre d’adversaires frontalement, déclencher une ou plusieurs fois l’alerte provoque un game over. De plus, effectuer une ou des actions allant à l’encontre de « l’éthique » de la NSA et Échelon 3, comme accumuler trop de dommages collatéraux par exemple, aboutit à un échec de l’opération en cours.

Pour parvenir à nos fins, nous devons donc apprendre à maîtriser une flopée d’outils et prendre en compte de nombreux paramètres divers et variés : étudier les déplacements des patrouilles ennemies, de la position et du champ de vision des caméras, progresser silencieusement dans l’ombre en position debout, accroupie, ou en étant collé contre un mur, user de nos lunettes trifocales pour accéder aux visions nocturne et thermique, épier des conversations et interroger des cibles pour obtenir des informations plus ou moins intéressantes, dissimuler les corps que nous laissons derrière nous, observer ce qu’il y a derrière une porte avec notre câble optique, crocheter des serrures, utiliser (ou pas !) notre pistolet et notre fusil d’assaut qui sont tous deux équipés d’un silencieux mais dont les munitions sont limitées et la précision varie en fonction des mouvements de notre curseur, etc.

Vous l’aurez compris, les défis auxquels nous sommes confrontés tout au long d’une partie sont assez ardus à relever, même en difficulté « Normal ». Toutefois, les mécaniques de jeu sont suffisamment bien huilées et précises pour rendre la progression plus gratifiante que frustrante. Un détail que les joueurs et joueuses avaient grandement apprécié, au point que cet épisode avait réussi à titiller les six millions de ventes peu de temps avant la sortie de la prochaine itération de la saga, environ un an et demi plus tard.

Splinter Cell: Pandora Tomorrow (2004)

Développeurs : Ubisoft Shanghai et Milan

: Ubisoft Shanghai et Milan Plateformes : PC – Xbox – PlayStation 2 – PlayStation 3 – GameCube – Game Boy Advance

Se déroulant en 2006, Splinter Cell: Pandora Tomorrow débute au Timor oriental, un petit pays situé en Asie du Sud-Est qui accueille une présence militaire américaine jusqu’à pouvoir consolider son indépendance vis-à-vis de l’Indonésie. Malheureusement, la situation se complique lorsque le Darah Dan Doa, une milice extrémiste, attaque l’ambassade des États-Unis installée là-bas. Dirigée par un nationaliste indonésien anciennement formé par la CIA, celle-ci prend en otage plusieurs personnes, dont une vieille connaissance de Sam Fisher qui possède des informations classifiées sur plusieurs dangereux groupes terroristes. Sur ordre d’Échelon 3, notre vétéran se rend donc sur place afin de récupérer et protéger, ou détruire si nécessaire, ces documents sensibles.

Conçu par les entités shanghaienne (Chine) et milanaise (Italie) d’Ubisoft, celle de Montréal étant occupée sur d’autres projets liés notamment aux licences Prince of Persia, Rainbow Six et Assassin’s Creed, cette suite se contente d’améliorer par petites touches l’expérience de jeu de son prédécesseur, tout en essayant de nous offrir une liberté d’approche un tantinet moins linéaire. Ainsi, Sam est en mesure d’attirer l’attention des PNJ en sifflant, ouvrir une porte tout en portant un ennemi sur son dos, franchir un seuil discrètement en restant collé à un mur, par le biais d’une simple animation en 360 degrés, et tirer en étant suspendu à un tuyau situé au plafond. En parlant de son pistolet justement, celui-ci est désormais équipé d’un viseur laser, ce qui est pratique pour rendre nos tirs plus précis ou distraire nos adversaires. Attention tout de même à ne pas trop s’amuser avec sous peine d’être démasqué bien entendu.

De plus, en fonction de la gravité de ses blessures, notre personnage peut utiliser plusieurs fois une même trousse de soins, celles-ci ne pouvant plus être emportées avec nous dans notre inventaire. Son câble optique est aussi compatible avec la vision thermique. Quant au système d’alarmes, il prend en charge une subtilité supplémentaire, à savoir que, plus le niveau d’alerte est élevé, plus les ennemis renforcent leur vigilance, au point de se mettre à porter des casques et gilets pare-balles. Heureusement, en demeurant à nouveau discret assez longtemps, ce niveau redescend petit à petit. Dans le cas contraire, nous nous rapprochons inexorablement du game over.

Autre nouveauté intéressante au programme, cette itération est la première à intégrer « Espions vs Mercenaires », un mode multijoueur en 2 contre 2 qui a vite trouvé son public à l’époque. Dans celui-ci, chaque partie oppose les espions de Shadownet aux mercenaires d’Argus sur différentes cartes. Bloqués en vue TPS et n’ayant à disposition qu’un arsenal non létal, les premiers ont pour objectif de sécuriser des « colis » extrêmement sensibles et dangereux, tandis que les seconds doivent les en empêcher sauf que, eux, progressent en vue subjective et n’ont accès qu’à de l’armement lourd.

Splinter Cell: Chaos Theory (2005)

Développeurs : Ubisoft Montréal et Milan

: Ubisoft Montréal et Milan Plateformes : PC – Xbox – PlayStation 2 – PlayStation 3 – GameCube – Nintendo DS – Nintendo 3DS – Nokia N-Gage

A peine un an plus tard, Ubisoft Montréal et Milan ont été amenés à collaborer sur la production de Splinter Cell: Chaos Theory, un opus qui est encore considéré comme le meilleur de la franchise. Se déroulant en 2007, il nous place au cœur d’un contexte international particulièrement tendu où le Japon a créé ses propres Forces d’autodéfense de l’information. En représailles, la Chine s’est associée à la Corée du Nord dans le but d’instaurer un blocus en mer Jaune. Pour soutenir leur allié nippon et espérer mettre fin à cette escalade militaire, les États-Unis n’ont donc d’autre solution que de mobiliser l’USS Clarence E. Walsh, leur navire le plus moderne. En parallèle, la NSA et Échelon 3 vont se retrouver eux aussi mêlés à toute cette histoire.

Conçu sous une version modifiée de l’Unreal Engine 2.5, cet épisode apporte plein de détails supplémentaires sur le plan graphique et technique, tels qu’une gestion de la lumière et des ombres améliorée, l’apparition d’effets visuels dus à la pluie et l’eau sur la tenue de Sam, ainsi que la prise en charge de la physique dite « ragdoll » (technique d’animation procédurale remplaçant les traditionnelles animations précalculées de mort dans un jeu vidéo). De plus, le gameplay accueille de nombreux ajouts et ajustements. Sam est en mesure d’étrangler ou briser la nuque d’un soldat situé en dessous de lui, tout en restant suspendu à un tuyau fixé au plafond, faire basculer un PNJ par-dessus une rambarde, lancer un corps sur d’autres gardes, et ouvrir brutalement une porte.

Le viseur laser de son pistolet a aussi été remplacé par l’OCP, une technologie désactivant des lampes ou faisant dysfonctionner temporairement les appareils électroniques, et son fusil d’assaut, lui, peut être équipé de quatre accessoires différents afin de réduire le recul, améliorer la précision de nos tirs, l’utiliser à la manière d’un fusil à pompe ou de façon à pouvoir lancer des gadgets et grenades à une certaine distance (caméra adhésive, mine murale, flashbang, lacrymogène, etc.) Précisions intéressantes au sujet de l’arsenal d’ailleurs, la présence d’un couteau de combat dedans nous permet d’alterner entre des techniques d’affrontement au corps à corps létales ou non létales et le titre nous laisse la liberté de choisir entre trois kits d’équipements avant chaque opération : « Infiltration », « Assaut » ou celui recommandé par un membre de notre équipe de soutien.

Mais le changement le plus important à prendre en compte dans cet opus est lié à la gestion du bruit. Concrètement, l’intensité du bruit ambiant et de celui fait par notre personnage sont mieux pris en compte par le jeu. Par conséquent, nous devons faire davantage attention dans nos déplacements et actions, d’autant plus que l’IA des ennemis a gagné en « intelligence » et « réalisme » dans son comportement. Pour éviter de rendre le challenge trop ardu à relever en conséquence, les développeurs ont retravaillé la courbe de difficulté en incluant trois niveaux de défis différents à relever (« Normal », « Difficile » et « Expert »), au lieu des deux habituels (« Normal » et « Difficile »).

Ils ont également retiré purement et simplement le principe du game over. Désormais, déclencher l’alerte trop souvent incite nos adversaires à coopérer et s’équiper de lampes torches et fusées éclairantes dans le but de nous débusquer. Dans des cas extrêmes, ils peuvent même nous bloquer l’accès à certains chemins alternatifs offerts par un level design plus inspiré et ouvert que par le passé, courir se planquer en vue de nous tendre une embuscade, et se préparer à livrer une véritable guerre contre nous. Aller à l’encontre de « l’éthique » prônée par notre supérieur hiérarchique n’aboutit plus non plus à un échec de la mission en cours mais cela a un impact lourd sur notre score calculé à la fin de chaque niveau.

Concernant les modes de jeu, outre le retour du populaire « Espions vs Mercenaires », une seconde campagne, plus courte que la première mais jouable entièrement en coopération à deux joueurs, est disponible. Se déroulant en parallèle des événements narrés dans le solo, elle nous met dans la peau de deux Splinter Cells qui sont contraints d’aller sur le terrain à la demande de la NSA, alors qu’ils manquent d’entraînement et d’expérience.

Enfin, sachez que, au vu de son succès, Chaos Theory a bénéficié d’une sorte de remake exclusif à la Nintendo 3DS en 2011. De plus, il s’agit de la première production Ubisoft à profiter des compositions musicales de Jesper Kyd, avant que celui-ci ne marque notamment les esprits pour son travail sur les bandes-son des Assassin’s Creed.

Splinter Cell: Double Agent (2006)

Développeurs : Ubisoft Montréal, Milan et Shanghai

: Ubisoft Montréal, Milan et Shanghai Plateformes : PC – Xbox – Xbox 360 – PlayStation 2 – PlayStation 3 – GameCube – Wii

Fin 2006, Splinter Cell: Double Agent a marqué un premier tournant pour la franchise. S’agissant d’un épisode qui allait devoir sortir sur deux générations de consoles différentes, Ubisoft Montréal s’est chargé du développement sur Xbox, PlayStation 2, GameCube et Wii, tandis que les antennes installées à Shanghai et Milan se sont occupées de la production sur PC, Xbox 360 et PlayStation 3. Une décision qui a eu de grosses conséquences sur la gestion du projet puisque, si le pitch de base est resté commun, chaque version s’est vue doter de ses propres spécificités en matière de narration, mise en scène, gameplay, level design et sur le plan technique. Résultat, l’éditeur a dû faire un choix radical pour assurer un minimum de cohérence dans la continuité du lore de la licence : seule la seconde mentionnée ci-dessus est considérée comme « canon ».

Version « non canon » (Xbox – PlayStation 2 – GameCube – Wii)

Prenant place en 2008, la version « non canon » de Splinter Cell: Double Agent commence en Islande, où nous avons pour mission d’enquêter sur les activités suspectes d’un trafiquant d’armes. Toutefois, celle-ci est brutalement interrompue lorsque nous recevons l’ordre de quitter la zone. La raison ? Sarah Fisher, la fille unique de Sam, est décédée après avoir été renversée par une voiture. Brisé psychologiquement par cette nouvelle, ce dernier va être mis sur la touche jusqu’à accepter de participer à une opération dangereuse dans le but de reprendre pied : se faire passer pour un criminel réputé afin d’infiltrer et démanteler de l’intérieur la JBA (John Brown’s Army), une organisation terroriste qui préparerait plusieurs attentats sur le sol américain.

Limité par les configurations techniques des Xbox, PS2, GameCube et Wii, Ubisoft Montréal s’est contenté de proposer un gameplay similaire à celui de Chaos Theory dans cette version, tout en l’adaptant au contexte d’agent double dans lequel nous sommes plongés. Ainsi, chaque niveau nous confie des objectifs fixés par les deux organisations. Problème, en atteindre certains nous empêche d’en réussir d’autres et être pris en flagrant délit de commettre un acte jugé interdit est susceptible de compromettre notre couverture. Nous devons donc jongler intelligemment entre renforcer notre relation de confiance avec la NSA ou la JBA pour terminer le jeu.

Par ailleurs, les actions effectuées, ou non, pendant la partie ont une incidence sur le style d’équipement auquel nous pouvons avoir accès. Là où l’agence de renseignements américaine nous fournit des armes, gadgets et outils de haute technologie, le groupe terroriste nous livre un arsenal létal plus classique. De plus, nos choix peuvent modifier certains éléments de l’intrigue, à l’image de la façon dont celle-ci se conclut.

Côté modes de jeu, outre la campagne principale, plusieurs opérations sont jouables en coopération à deux joueurs et nous demandent d’épauler Sam ou de nous servir des informations qu’il a obtenues en amont pour accomplir des quêtes spécifiques. Quant au multijoueur, il oppose cette fois-ci, soit des agents d’Échelon 3 aux forces d’Upsilon (« Espions vs Mercenaires »), soit des « espions » entre eux (« Espions vs Espions »).

Version « canon » (PC – Xbox 360 – PlayStation 3)

Débutant en septembre 2007, la version « canon » de Splinter Cell: Double Agent nous emmène aussi en Islande dans le cadre d’une mission menée par Échelon 3. Cependant, celle-ci va à son terme et, une fois achevée, Sam apprend la tragique disparition de sa fille. Quelques semaines plus tard, estimant n’avoir plus rien à perdre, notre vétéran se sert de son CV de criminel créé de toutes pièces par l’agence pour infiltrer et tenter de démanteler de l’intérieur la JBA.

Concernant le gameplay, Ubisoft Shanghai et Milan ont adopté une approche différente de celle de leurs confrères montréalais. Si la vision demeure identique, à savoir nous confronter à des choix moraux ayant un impact sur la confiance que nous porte la NSA et la JBA, le style d’équipement accessible et plusieurs pans du récit, la dimension infiltration a été légèrement simplifiée, au profit de l’introduction de séquences davantage tournées vers l’action. De plus, les jauges de discrétion visuelle et sonore ont été fusionnées en un unique indicateur de furtivité divisé en trois états : « Caché », « Exposé » et « En alerte ».

Une autre nouveauté notable concerne les missions se déroulant au sein du quartier général de la JBA. Outre permettre à Sam d’y bénéficier d’une régénération automatique de sa santé dans les zones jugées sûres, elles nous laissent un maximum de 25 minutes pour accomplir, ou pas, diverses quêtes confiées par les deux organisations, dans l’ordre que nous voulons et nous demandant souvent de réussir l’équivalent de « mini-jeux » ou « puzzles » en vue de pirater des portes sécurisées et terminaux informatiques, ou encore d’assembler des engins explosifs.

L’Unreal Engine 2.5 modifié utilisé par les développeurs inclut également de nouvelles animations étoffant légèrement la palette d’actions de notre protagoniste. Ainsi, celui-ci est capable d’attraper, assommer, ou éliminer un ennemi depuis un coin, se déplacer rapidement en restant collé à un mur, et interagir avec certains éléments de l’environnement autour de lui pour se cacher (casier, bureau, véhicule, etc.) Enfin, une option de difficulté « Facile » fait son apparition pour la première fois afin de rendre l’expérience de jeu plus accessible et, si cette version n’embarque aucune campagne coop, les modes multijoueur « Espions vs Espions » et « Espions vs Mercenaires » sont, eux, bien présents.

Splinter Cell: Conviction (2010)

Développeur : Ubisoft Montréal

: Ubisoft Montréal Plateformes : PC – Xbox 360 – iOS – Android

Si Double Agent a marqué un premier tournant pour la saga, Splinter Cell: Conviction a signé un véritable bouleversement, au point de faire couler beaucoup d’encre dès son annonce en mai 2007. En effet, dans le tout premier trailer partagé par Ubisoft, Sam Fisher avait pas mal changé physiquement et, surtout, dans son attitude. N’étant plus un agent mais un fugitif recherché, il n’hésitait plus à recourir à la force pour parvenir à ses fins. Un choix de conception loin d’être incohérent sur le plan narratif mais qui le devient pour une série misant sur de l’infiltration poussée, « réaliste » et immersive à l’origine.

Et si les fans de la première heure avaient pendant un temps espéré qu’Ubisoft Montréal ferait machine arrière début 2008, suite au changement de directeur créatif conduisant à un reboot quasiment complet du projet, la vision du studio canadien et de l’éditeur français était claire. Dans le cadre de l’évolution du protagoniste et son univers, cette prochaine itération devait davantage s’orienter vers un rendu typé « Action » plutôt « qu’Infiltration ». Un virage qui, à leurs yeux, permettrait à coup sûr de proposer un récit plus sombre, des personnages mieux écrits, une mise en scène plus spectaculaire s’inspirant des grands blockbusters hollywoodiens, et un gameplay plus dynamique et accessible susceptible de satisfaire et rassembler un large public.

C’est donc dans ces circonstances que Conviction vit le jour en avril 2010. Se déroulant en 2011, après la conclusion « canon » de Double Agent, il nous emmène à La Valette, sur l’île de Malte, en guise d’introduction. Après avoir découvert que la mort de sa fille ne serait finalement peut-être pas accidentelle, Sam s’y rend pour obtenir des informations à ce sujet auprès d’un trafiquant d’armes nommé Andriy Kobin. Malheureusement, lorsqu’il atteint sa cible, des agents d’Échelon 3 le prennent en embuscade. Piégé, il n’a d’autre solution que de se rendre et rentrer aux États-Unis avec eux, où il découvre rapidement que le décès de Sarah Fisher semble lié à une affaire bien plus troublante qu’il n’aurait pu l’imaginer.

Tournant sous LEAD Engine, une nouvelle version modifiée de l’Unreal Engine 2.5, ce titre intègre de nombreux changements dans le but de rendre le gameplay mieux adapté pour les phases d’action. Par exemple, notre personnage se déplace de manière bien plus vive et fluide, est plus résistant qu’auparavant et n’a besoin de s’éloigner d’une séquence de combat que pendant quelques instants pour régénérer sa santé.

Il peut également compter sur un vaste arsenal d’armes et de gadgets pour affronter les ennemis présents sur sa route. Pistolets, mitraillettes, fusils d’assaut, fusils à pompe, ceinture IEM portative, mines, grenades… celui-ci est principalement létal et particulièrement fourni. Et comme si ça ne suffisait pas, accomplir des défis in-game nous permet d’accumuler des points à dépenser afin d’améliorer et personnaliser cet équipement selon nos souhaits, les pistolets possèdent des munitions illimitées, et les lunettes trifocales, elles, ont été remplacées par des lunettes sonar nous aidant à voir dans le noir, à travers les murs, ainsi que les PNJ et lasers de sécurité situés autour de nous.

Concernant le système d’élimination au corps à corps, il nous donne aussi désormais l’opportunité d’affronter un garde frontalement sans trop de pression et, si nous en mettons un K.O. furtivement, ça nous déverrouille l’accès à une technique sobrement intitulée « Marquage & Exécution ». Par son biais, il nous suffit alors de marquer un ou plusieurs soldats, puis d’appuyer sur une simple touche pour tous les éliminer automatiquement, à condition qu’ils soient un minimum visibles et à portée de tir. Autre ajout au programme : les « interrogatoires » interactifs. Ne pouvant être réalisés que sur des cibles spécifiques, ils sont particulièrement violents et nous invitent à nous positionner près d’éléments du décor (mobilier, porte de toilettes publiques, console de mixage…) pour assister à des scènes scriptées entièrement créées pour l’occasion.

N’étant pas officiellement censé être un TPS pur et dur non plus, le titre conserve tout de même quelques mécaniques d’infiltration simplistes. Notre vétéran peut s’accroupir, se mettre à couvert, passer rapidement d’un abri à un autre, escalader des tuyaux, etc. Autrement dit, il peut toujours tirer brièvement parti de son environnement dans le cas où nous voulons privilégier une approche un minimum discrète. D’ailleurs, les graphismes nous plongent dans une ambiance en noir et blanc pour nous indiquer que nous sommes cachés, sans être complètement invisibles aux yeux de nos adversaires pour autant, et quelques objectifs de mission nous obligent à privilégier la furtivité, sous peine de provoquer instantanément un game over.

Côté modes de jeu, en complément du contenu solo, Conviction embarque des « Opérations confidentielles », des activités annexes pouvant presque toutes être terminées seul ou en coopération à deux joueurs et nous fixant des objectifs précis à atteindre (éliminer des cibles dans une zone sans se faire détecter, protéger un générateur IEM contre plusieurs vagues d’ennemis…). De plus, une mini-campagne coop composée de quatre missions originales est disponible et nous invite à incarner Archer, un membre d’Échelon 3, et Kestrel, un agent russe du groupe Raven, avant les événements liés au périple de Sam Fisher. En revanche, le multijoueur « Espions vs Mercenaires » est absent.

En conclusion, notez qu’il s’agit aussi de la dernière fois que Michael Ironside double Sam Fisher dans la version originale d’un opus de la licence.

Splinter Cell: Blacklist (2013)

Développeur : Ubisoft Toronto

: Ubisoft Toronto Plateformes : PC – Xbox 360 – PlayStation 3 – Wii U

Confié à Ubisoft Toronto, avec le soutien des antennes de Montréal et Shanghai, Splinter Cell: Blacklist est sorti en août 2013 en ayant la lourde tâche de redorer le blason de la série. Pour essayer d’y arriver, le jeune studio canadien a notamment pu compter sur la présence du producteur et directeur créatif de Conviction dans ses rangs, ainsi que l’allocation de ressources comparables à celles des AAA conçus à l’époque.

Prenant place environ deux ans après le dénouement du titre commercialisé en 2010, il nous met encore une fois dans la peau de Sam Fisher, qui est désormais doublé par l’acteur canadien Eric Johnson (aussi connu plus tard pour prêter sa voix aux personnages d’Ivar Ragnarsson dans Assassin’s Creed: Valhalla et de Jaylen Vrax dans Star Wars Outlaws). Travaillant au sein de Paladin 9, une société militaire privée dirigée par son ami Victor Coste, il est témoin d’un terrible attentat visant la base de l’Air Force située sur l’île de Guam (Micronésie). Pour couronner le tout, il échappe de justesse à l’explosion d’une grenade grâce à l’intervention de son camarade. Un geste qui plonge malheureusement ce dernier dans un état critique.

Déterminé à faire payer les responsables derrière cette attaque, un groupe terroriste se faisant appeler « les Ingénieurs », notre vétéran prend ainsi la tête d’Échelon 4. Supervisée directement par la présidente des États-Unis, cette unité entièrement mobile comprend essentiellement trois autres membres chargés de l’épauler dans sa mission, à savoir Anna Grímsdóttir, une ancienne d’Échelon 3 et personnage secondaire bien connu des fans de la franchise, Isaac Briggs, un ex-agent de la CIA, et Charlie Cole, un jeune expert en hacking et technologies de pointe ayant déjà travaillé avec Sam chez Paladin 9.

Concernant l’expérience de jeu, cette itération propose une formule plus équilibrée entre l’action et l’infiltration. Concrètement, sa principale particularité consiste à nous laisser une liberté d’approche quasi-totale au cours de chaque mission, sachant que la grande majorité de nos actions in-game nous rapporte des points dans trois catégories différentes : « Fantôme », « Panthère » et « Assaut ». Plus précisément, si nous la jouons à l’ancienne, en privilégiant la furtivité et l’usage d’outils non létaux pour progresser, c’est notre score dans la première qui augmente. Si nous optons pour un maximum de discrétion mais en agissant de façon létale, nous marquons des points dans la deuxième. Quant à la dernière, elle récompense celles et ceux n’ayant pas peur de foncer dans le tas, sans se préoccuper le moins du monde d’être repérés par un grand nombre d’ennemis.

En conséquence, les niveaux profitent d’un level design plus ouvert et détaillé qu’auparavant. Ils sont susceptibles de dissimuler de nombreux chemins secrets et nous permettent de prendre possession de l’environnement qui nous entoure au maximum. De plus, les déplacements de notre vétéran ont été affinés, en vue de rendre les phases de sprint et de « parkour » plus agréables au clavier/souris et à la manette au sein de chaque zone. Cependant, pour ne pas non plus rendre la progression trop « facile », chaque lieu accueille son lot de PNJ spécifiques, tels que des gardes standards, des soldats lourds, et/ou des adversaires faisant équipe avec un chien pouvant nous détecter grâce à son flair. Côté niveaux de difficultés, quatre sont au programme, « Recrue », « Normal », « Réaliste » et « Perfectionniste », le dernier nous empêchant d’utiliser la technique « Marquage & Exécution », voir à travers les murs en portant les lunettes sonar, ainsi que nous ravitailler en munitions et gadgets au cours d’une opération.

A propos de l’arsenal justement, il est encore plus dense et varié que dans Conviction et peut à nouveau être enrichi, amélioré et personnalisé (pistolets, mitraillettes, fusils de sniper, lunettes nocturnes, thermiques ou sonar, grenades, drone de soutien, efficacité de la protection et/ou du potentiel de discrétion de la tenue, etc.) Toutefois, se contenter d’avancer dans la campagne n’est pas suffisant pour avoir accès à l’entièreté de son contenu. Il faut également posséder les fonds financiers nécessaires en amont et acheter des améliorations pour les différentes sections du Paladin, l’avion qui nous sert de hub central. Pour gagner cet argent, nous pouvons accomplir de nombreux défis divers et variés, atteindre des objectifs annexes pendant les missions (capturer une cible prioritaire, pirater un terminal contenant des données sensibles…), et surtout terminer des quêtes secondaires qui sont toutes jouables en solo ou en coopération à deux joueurs, à l’exception de celles confiées par Briggs qui sont uniquement coopératives.

Enfin, notez que le mode multijoueur « Espions vs Mercenaires » signe son grand retour dans cet épisode par l’intermédiaire de deux formats : le classique, en 2 contre 2, et « Blacklist », en 4 contre 4.

Si Splinter Cell: Blacklist est très probablement l’opus le plus abouti de la seconde trilogie entamée en 2006 avec Double Agent, il ne s’est pourtant vendu qu’à deux millions d’exemplaires lors des trois premiers mois de son lancement, loin des cinq millions de ventes espérées initialement par Ubisoft. Considérant la production comme un échec, la saga a donc été rapidement mise au placard. Par la suite, Sam et son univers ont tout de même refait surface dans Ghost Recon: Wildlands, par le biais d’une mission crossover spéciale intitulée « Opération Watchman », Ghost Recon: Breakpoint, via une mini-campagne baptisée « Opération Checkmate », le titre mobile Elite Squad, ou encore Rainbow Six: Siege, en tant qu’Opérateur jouable surnommé « Zero ». Une classe « Échelon » avait également été intégrée dans le FPS free-to-play XDefiant, avant que les serveurs de ce dernier ne ferment définitivement en juin 2025.

Spin-off et compilation

Splinter Cell: Essentials (2006)

Développeur : Ubisoft Montréal

: Ubisoft Montréal Plateforme : PSP

Contrairement à d’autres franchises vidéoludiques, Splinter Cell n’a eu droit qu’à quelques spin-off, dont un qui a été chapeauté spécialement pour la PSP. Intitulé Splinter Cell: Essentials, il a été commercialisé en 2006, soit quelques mois avant Double Agent, mais propose un récit plus ou moins « canon » se déroulant environ un an après les événements narrés dans ce dernier. Nous y retrouvons un Sam Fisher recherché par les autorités américaines qui se rend dans le cimetière où sa fille, Sarah, a été enterrée. Malheureusement, la NSA parvient à le localiser et le capturer. S’ensuit alors un interrogatoire pendant plusieurs jours où notre vétéran ressasse des opérations passées, certaines quand il était encore un Navy SEAL et d’autres quand il travaillait pour Échelon 3.

Étant donné que ce projet a été entièrement développé par Ubisoft Montréal, simultanément à la version « non canon » de Double Agent mais sous un Unreal Engine 2 modifié pour l’occasion, il intègre un gameplay essentiellement proche de celui proposé dans Pandora Tomorrow. Toutefois, plusieurs mécaniques issues de Chaos Theory sont présentes. De même, l’interface est inspirée du titre sorti en 2005. Autre particularité de cet opus, il est le seul de la série à n’embarquer qu’un seul niveau de difficulté réglé par défaut.

Splinter Cell: Classic Trilogy HD (2011)

Développeur : Ubisoft

: Ubisoft Plateforme : PlayStation 3

En septembre 2011, l’éditeur français a tenté de relancer légèrement la hype autour de la saga par l’intermédiaire de Splinter Cell: Classic Trilogy HD, une compilation rassemblant les versions PC remasterisées des trois premiers jeux sortis entre 2002 et 2005. Se contentant essentiellement de leur offrir des graphismes compatibles avec les résolutions HD et la 3D stéréoscopique, elle est exclusive à la PS3 et n’intègre que les campagnes solo.

Dans quel ordre jouer aux jeux Splinter Cell ?

Tom Clancy’s: Splinter Cell

Splinter Cell: Pandora Tomorrow

Splinter Cell: Chaos Theory

Splinter Cell: Double Agent (Version PC/Xbox 360/PlayStation 3)

Splinter Cell: Essentials

Splinter Cell: Conviction

Splinter Cell: Blacklist

Opération Watchman (mission spéciale dans Ghost Recon: Wildlands)

Opération Checkmate (mini-campagne spéciale dans Ghost Recon: Breakpoint)

Romans, comics et série Netflix : l’univers étendu de Splinter Cell

Bien qu’il ne s’agisse pas de sa licence la plus populaire, Ubisoft a tout de même tenté d’exporter et développer le lore de Splinter Cell vers des médias autres que le jeu vidéo, avec plus ou moins de succès dans le cadre de leurs productions et auprès du public. Vous retrouverez ci-dessous une liste non exhaustive des adaptations dérivées dont elle a bénéficié depuis le début des années 2000.

Deathwatch : une série animée diffusée sur Netflix

Après avoir échoué à porter l’univers de Splinter Cell sur grand écran, la division « Film & Television » d’Ubisoft a fini par trouver son bonheur fin 2025 avec la production de la série animée Splinter Cell: Deathwatch. Créée en collaboration avec Derek Kolstad (John Wick), les studios d’animation français FOST (Samsam, Ernest et Célestine) et danois Sun Creature (Flee, Love, Death & Robots), ainsi que la plateforme de streaming américaine Netflix, elle nous plonge dans un récit pensé pour être « canon » dans le lore de la saga.

Profitant d’une retraite bien méritée, Sam Fisher est contraint de reprendre du service aux côtés d’Échelon 4 lorsque Zinnia McKenna, une jeune agente, le retrouve avec des documents sensibles en sa possession. Impliquant Displace International, une société militaire privée dirigée par les deux enfants de Douglas Shetland, un vieil ami de notre vétéran, ces informations seraient la preuve qu’un dangereux et mystérieux complot menace l’ordre et l’équilibre mondial.

Durant chacun environ 20-25 minutes, les huit premiers épisodes ont globalement été appréciés par la critique et le public. En toute logique, la série a donc été renouvelée pour une deuxième saison par Netflix. Côté casting, c’est l’acteur américain Liev Schreiber (Ray Donovan) qui a été choisi pour doubler Sam dans la version originale. Le doublage français, lui, est assuré par Stefan Godin (VF de William Petersen (Les Experts), Xander Berkeley (24 Heures chrono), du personnage de J. Jonah Jameson dans les Marvel’s Spider-Man d’Insomniac Games, etc.)

Les romans Splinter Cell

Près d’une dizaine de romans ont été publiés dans le cadre de l’univers étendu de Splinter Cell. Écrits par plusieurs auteurs sous le pseudonyme « David Michaels » pour la plupart, ils racontent tous des histoires originales s’intégrant plus ou moins dans le lore « canon » de la saga. Notez cependant qu’il peut être difficile d’acquérir leurs versions françaises pour des raisons diverses et variées.

Splinter Cell: Cellule dissidente (par Raymond Benson) : Prenant place en 2005, soit après les événements narrés dans le premier jeu de la série, il met en scène Sam Fisher. Envoyé au Moyen-Orient par Échelon 3 pour enquêter sur le meurtre d’un autre Splinter Cell, celui-ci va se retrouver pris au cœur d’un vaste complot qui semble orchestré par un dangereux groupe terroriste iranien ;

(par Raymond Benson) : Prenant place en 2005, soit après les événements narrés dans le premier jeu de la série, il met en scène Sam Fisher. Envoyé au Moyen-Orient par Échelon 3 pour enquêter sur le meurtre d’un autre Splinter Cell, celui-ci va se retrouver pris au cœur d’un vaste complot qui semble orchestré par un dangereux groupe terroriste iranien ; Splinter Cell: Opération Barracuda (par Raymond Benson) : Faisant directement suite à l’intrigue proposée dans le livre précédent, nous y suivons à nouveau notre vétéran, en 2006, tentant de comprendre ce qui se cache réellement derrière l’assassinat de scientifiques par une mafia russe et une triade chinoise ;

(par Raymond Benson) : Faisant directement suite à l’intrigue proposée dans le livre précédent, nous y suivons à nouveau notre vétéran, en 2006, tentant de comprendre ce qui se cache réellement derrière l’assassinat de scientifiques par une mafia russe et une triade chinoise ; Splinter Cell: Échec et mat (par Grant Blackwood) : Considérée comme une préquelle au sein du lore de la licence, elle se focalise sur une opération dans laquelle Sam doit affronter un ennemi de l’ombre déterminé à déclencher une Troisième Guerre Mondiale ;

(par Grant Blackwood) : Considérée comme une préquelle au sein du lore de la licence, elle se focalise sur une opération dans laquelle Sam doit affronter un ennemi de l’ombre déterminé à déclencher une Troisième Guerre Mondiale ; Splinter Cell: Impact (par Grant Blackwood) : Débutant en 2008, le récit s’attarde encore une fois sur le personnage de Sam Fisher. Touché par le décès d’une vieille connaissance après qu’elle a contracté une étrange maladie, il se rend au Kirghizistan, afin de mettre un terme aux sombres projets d’un terroriste islamiste ;

(par Grant Blackwood) : Débutant en 2008, le récit s’attarde encore une fois sur le personnage de Sam Fisher. Touché par le décès d’une vieille connaissance après qu’elle a contracté une étrange maladie, il se rend au Kirghizistan, afin de mettre un terme aux sombres projets d’un terroriste islamiste ; Splinter Cell: Conviction (par Peter Telep) : S’intégrant après les aventures mises en scène dans Double Agent et Essentials, mais avant celle proposée dans le jeu vidéo Conviction, cet ouvrage est une sorte de « semi-préquelle » dédiée à la traque de Sam par des agents d’Échelon 3, le tout du point de vue de notre vétéran ;

(par Peter Telep) : S’intégrant après les aventures mises en scène dans Double Agent et Essentials, mais avant celle proposée dans le jeu vidéo Conviction, cet ouvrage est une sorte de « semi-préquelle » dédiée à la traque de Sam par des agents d’Échelon 3, le tout du point de vue de notre vétéran ; Splinter Cell: Endgame (par Peter Telep) : Il est présenté comme une « réécriture » du roman Conviction, du point de vue des membres d’Échelon 3 cherchant à retrouver et capturer Sam ;

(par Peter Telep) : Il est présenté comme une « réécriture » du roman Conviction, du point de vue des membres d’Échelon 3 cherchant à retrouver et capturer Sam ; Splinter Cell: Blacklist Aftermath (par Peter Telep) : Prenant place après les événements narrés dans le jeu Blacklist, il nous plonge au cœur d’une mission où Sam et Échelon 4 doivent localiser et ramener en vie Igor Kasperov, un milliardaire dirigeant une des plus grosses sociétés spécialisées dans les logiciels antivirus, qui est en fuite après que la Russie lui a ordonné de créer un virus informatique capable de mettre à mal les États-Unis ;

(par Peter Telep) : Prenant place après les événements narrés dans le jeu Blacklist, il nous plonge au cœur d’une mission où Sam et Échelon 4 doivent localiser et ramener en vie Igor Kasperov, un milliardaire dirigeant une des plus grosses sociétés spécialisées dans les logiciels antivirus, qui est en fuite après que la Russie lui a ordonné de créer un virus informatique capable de mettre à mal les États-Unis ; Splinter Cell: Firewall (par James Swallow) : Se déroulant en 2015, nous y suivons Sam, qui fait équipe avec sa fille Sarah au sein d’Échelon 4 dans le but d’empêcher une redoutable technologie de finir entre de mauvaises mains lors d’une mystérieuse vente aux enchères ;

(par James Swallow) : Se déroulant en 2015, nous y suivons Sam, qui fait équipe avec sa fille Sarah au sein d’Échelon 4 dans le but d’empêcher une redoutable technologie de finir entre de mauvaises mains lors d’une mystérieuse vente aux enchères ; Splinter Cell: Dragonfire (par James Swallow) : Nous emmenant en 2020, Sam et Sarah se lancent dans une course contre la montre afin d’empêcher de terribles événements de provoquer des millions de morts en Corée du Sud et Corée du Nord.

Les BD/Comics Splinter Cell

Splinter Cell a eu droit à quelques BD/comics dans le cadre du développement plus ou moins « canon » de son univers étendu. Toutefois, seul le dernier présent dans la liste ci-dessous a eu droit à une traduction française.

Splinter Cell: Pandora Tomorrow (par James Rochelle et Penny Arcade) : Disponible uniquement au format numérique, ce comic s’attarde sur une opération où des espions de Shadownet s’infiltrent dans un bâtiment gardé par des mercenaires d’Argus ;

(par James Rochelle et Penny Arcade) : Disponible uniquement au format numérique, ce comic s’attarde sur une opération où des espions de Shadownet s’infiltrent dans un bâtiment gardé par des mercenaires d’Argus ; Splinter Cell: Digging in the Ashes (par Eddie Deighton, John Sloan et Mike Dowling) : Accessible aussi uniquement au format numérique, il se focalise sur certains événements survenus entre les aventures mises en scène dans les jeux vidéo Double Agent et Conviction ;

(par Eddie Deighton, John Sloan et Mike Dowling) : Accessible aussi uniquement au format numérique, il se focalise sur certains événements survenus entre les aventures mises en scène dans les jeux vidéo Double Agent et Conviction ; Splinter Cell: Echoes (par Nathan Edmondson et Marc Laming) : Se déroulant après la campagne solo du jeu Conviction mais avant celle de Blacklist, il raconte un périple dans lequel Sam Fisher est confronté à une organisation terroriste nommée « KROWE ».

Chronologie complète de Splinter Cell : jeux, romans, comics et série

Splinter Cell: Échec et mat

Tom Clancy’s: Splinter Cell

Splinter Cell: Cellule dissidente

Splinter Cell: Opération Barracuda

Splinter Cell: Pandora Tomorrow

Splinter Cell: Chaos Theory

Splinter Cell: Double Agent (Version PC/Xbox 360/PlayStation 3) / Splinter Cell: Impact

Splinter Cell: Essentials

Splinter Cell: Conviction (roman) / Splinter Cell: Endgame

Splinter Cell: Digging in the Ashes

Splinter Cell: Conviction (jeu vidéo)

Splinter Cell: Echoes

Splinter Cell: Blacklist

Splinter Cell: Blacklist Aftermath

Splinter Cell: Firewall

Opération Watchman (mission spéciale dans Ghost Recon: Wildlands)

Splinter Cell: Dragonfire

Splinter Cell: Deathwatch

Opération Checkmate (mini-campagne spéciale dans Ghost Recon: Breakpoint)

Splinter Cell Remake : quel avenir pour la franchise ?

Évoquer l’avenir potentiel de Splinter Cell n’est pas chose aisée au vu de la grave période de crise que traverse Ubisoft depuis plusieurs années. Enchaînant les plans de licenciements, fermetures de studios, choix de direction douteux et annulations de projets divers et variés entre autres, la société française avait pourtant officialisé le développement d’un jeu à destination des casques de réalité virtuelle Oculus en 2020. Malheureusement, celui-ci a été stoppé et définitivement annulé en juillet 2022.

Cependant, une (très faible ?) lueur d’espoir subsiste pour le futur de la licence, depuis l’annonce d’un remake du premier jeu qui remonte déjà à décembre 2021. Sobrement intitulé Splinter Cell Remake, c’est Ubisoft Toronto qui se charge de sa conception, sous la houlette de Matt West à la production, David Grivel à la réalisation et Chris Auty en tant que directeur créatif. Chapeauté sous le moteur Snowdrop (Tom Clancy’s The Division, Avatar: Frontiers of Pandora, Star Wars Outlaws…), il devrait nous proposer une version entièrement modernisée de l’expérience d’origine. A part ça, le titre n’a rien dévoilé d’autre, si ce n’est plusieurs concept-arts fin 2022 et le fait qu’il était toujours en vie en date du 19 février 2026. Croisons les doigts pour qu’il voie le jour dans les prochaines années, peu importe le temps que sa production prendra.

Même si elle n’a pas connu un succès aussi retentissant que d’autres franchises vidéoludiques appartenant au genre de l’action-infiltration, à l’image de Metal Gear avec qui elle souhaitait rivaliser initialement, Splinter Cell a marqué de son empreinte ce marché et l’industrie du jeu vidéo de manière générale. Reste maintenant à savoir si Ubisoft sera capable de lui donner la seconde vie qu’une partie de la critique et du public estime qu’elle mérite. Nous espérons également que ce dossier vous aura fait découvrir, ou redécouvrir, des informations intéressantes sur la saga et, bien entendu, n’hésitez pas à nous dire quelles sont les œuvres de la franchise qui vous ont marqué de votre côté.